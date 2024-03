El PP madrileño sale en tromba contra Díaz por los horarios de la hostelería: "Nos quieren puritanos"

Unas declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre los restaurantes que abren hasta la madrugada en España ha prendido la mecha de la polémica este lunes. El PP de la Comunidad de Madrid, que lleva años haciendo bandera de la flexibilización de horarios y aperturas comerciales, ha salido en tromba contra la también líder de Sumar. De Isabel Díaz Ayuso a Alfonso Serrano, secretario general del partido en la región, han salido al paso de las manifestaciones de Díaz.

Una reunión del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso ha sido el foro en el que la vicepresidenta ha considerado que "no es razonable" que haya locales de hostelería abiertos hasta altas horas de la noche. Díaz ha tildado de "locura" la diferencia de horarios del sector que existe con el resto de Europa y se ha mostrado favorable a una racionalización de las aperturas. "No podemos pretender seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora", ha señalado la ministra.

Las reacciones no se han hecho esperar. La presidenta madrileña y líder del PP en la región lo ha hecho a través de sus redes sociales. "España tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad. Y eso también da empleo", ha afirmado Díaz Ayuso, para añadir: "Nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes porque les da la gana. Aburridos y en casa".

"Antes se cierra Sumar que un restaurante en Madrid antes de las 0.00 horas", ha señalado Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, en la rueda de prensa que ha ofrecido con posterioridad al comité de dirección regional. El 'número 2' de Díaz Ayuso en el partido ha tirado de ironía para reaccionar a las declaraciones de Díaz, señalando que su intención es que los ciudadanos se vayan antes a su casa "a leer el manifiesto comunista con una lamparita y una tacita de té".

Un momento del Comité de Dirección del PP de Madrid que se ha celebrado este lunes en Génova. PP de Madrid

"Es absurdo que una vez más la izquierda lo que pretenda es limitar la manera en la que viven los madrileños o viven los españoles", ha aseverado ya más en serio, asegurando que la Comunidad de Madrid no tiene ninguna intención de modificar su política de liberalización de horarios. "La locura es que Yolanda Díaz nos diga siempre cómo tenemos que vivir. Suéltenos el brazo, señora", ha señalado por su parte Carlos Díaz-Pache, portavoz de los 'populares' en la Asamblea regional, a través de sus redes sociales.