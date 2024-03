Kiko Hernández sobre su relación con Fran Antón: "Cada uno sale del armario cuando le sale de los huevos"

El colaborador de televisión Kiko Hernández, muy conocido por su participación en el desaparecido Sálvame, se casó con su novio, Fran Antón, en septiembre de 2023. Hasta poco antes, la vida privada del televisivo era todo un misterio.

De aquello pasaron a casarse en Melilla e incluso a ser quienes dieron las campanadas en TV Melilla, con beso incluido. Aquello llegaba tras muchas especulaciones sobre la identidad sexual de Kiko Hernández, algo sobre lo que ha hablado ahora en la revista LGTB+ Shangay.

"Cada uno sale del armario cuando le sale de los huevos", decía el excolaborador en la revista, defendiendo que cada persona tenga sus tiempos si quiere anunciar que es gay, o si no quiere hacerlo. "¡El que quiera salir; el que no quiera salir que no salga! Yo he salido cuando me ha dado la gana", afirmaba.

Hernández denunció que en su propio programa, Sálvame, intentaron forzarle a declararse gay antes de que él quisiera hacerlo. "En Sálvame han querido sacarme a hostias del armario quinientas mil veces. Y no lo han hecho, lo hice cuando me dio la gana a mí", reiteraba.

Preguntado si son una pareja gay influyente, se lo tomaban con humor. "Nos reímos cada vez que dicen que somos la pareja gay más famosa de este país", aseguraba, pues él no cree "que sea influyente para nada".

Fran Antón, actor de profesión, también hacía revelaciones durante la entrevista, entre otras, que ha sido tentado por el mundo de la tele, sin haber cedido. "A mí me han llamado de todos los programas, desde Sálvame a Supervivientes o el Deluxe, pero no es mi mundo", aseguraba Antón, a pesar de que le han ofrecido "una pasta" a la que dijo que no.