Christina Rapado, víctima de una agresión sexual: "Me desfiguraron la cara"

Christina Rapado ha hecho público el momento quizá más traumático y doloroso de su vida. Un 22 de mayo de 2022, tal y como ella ha revelado en Socialité, fue víctima de una agresión sexual.

"Me desfiguraron la cara. Fue mi propio compañero. me tiró por las escaleras, dándome en la tripa y en las piernas. Dándome puñetazos en la nariz, diciéndome que me estuviera quieta", ha narrado la cantante.

El 20 de febrero se celebró el juicio, donde él "se ha declarado culpable y ha aceptado la pena". "Tiene una orden de alejamiento de 5 años", ha detallado Rapado.

"Lo único que espero es que no le vuelva a pasar a una mujer, porque el dolor que te queda es tan grande que dura toda una vida", dice, visiblemente emocionada, la artista.