Portero de club de alterne es una profesión que de pronto se ha puesto en boca de todos. No es nueva, ¡qué va!, acompaña a la profesión más antigua del mundo y siempre la más universal. Todavía hay muchos que recuerdan que antes se conocía como portero de puticlub, pero ya sabemos que eso del vocabulario cambia más deprisa que el esfuerzo de los académicos por sincronizar el idioma con la realidad.

Para ser portero de puticlub, perdón, de club de alterne, no es necesaria titulación académica ni calificación elevada para su auto graduación. Pero eso no implica que no requiera cualidades físicas para hacer frente a los camorristas o emporrados que haya que atender y, tal vez más importante, capacidad para guardar secretos o, mejor dicho, para administrarlos a conveniencia. En cualquier caso, es una actividad de riesgo.

Hablar idiomas para atender a los turistas es bueno, aunque no indispensable. Otra cuestión es si su trabajo resulta rentable. Hay quien asegura que no, que apenas con las propinas da para ir tirando, pero otros no ocultan que les llega para comer marisco e incluso comprarles piso a los hijos recién nacidos. Como en todo, cuenta la suerte y la habilidad para aprovechar las oportunidades más que la generosidad de los empresarios.

Y siempre les queda con cargo a su conciencia profesional, corromperse y revelar nombres y hechos. Cuando llegan a mayores, incluso a los más honrados les queda la satisfacción de poder decir en medio de la partida de mus, "¡ay, si yo hablara! ¿de qué este sujeto habría llegado a donde llegó!" Y es que los clubs de alterne guardan los recuerdos más escabrosos para alegrar la sobriedad de la Historia. Como todo evoluciona, ahora algunos porteros podrán presumir de haberla protagonizado.