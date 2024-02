Un policía explica en el pódcast de Jordi Wild la realidad de las okupaciones: "Si constituye morada, no puedes perder tu casa"

Uno de los últimos invitados en el pódcast de Jordi Wild, llamada The Wild Project, ha sido Eduardo Riego, un policía que ha dado su opinión sobre todo tipo de noticias de actualidad, entre ellas, las okupaciones.

El miedo generalizado a 'perder' una casa durante una breve ausencia ha crecido mucho en los últimos años, favoreciendo la creación de una empresa privada, Desokupa, que se encarga personalmente, y a la fuerza, de casos de okupaciones.

Lo cierto es que el policía cree que la administración tiene "herramientas suficientes" para encargarse de estos casos, pero la realidad es que, cuando ocurre, es más habitual que sea por un inquilino que no ha podido pagar su alquiler.

Aunque Jordi Wild quería "defender la propiedad privada" por encima de todo, Riego ha desmontado todas las suposiciones y los miedos de los últimos años.

"Si te vas un fin de semana, no puedes perder tu casa, porque constituye morada y la persona estaría cometiendo un delito y, por lo tanto, se la puede sacar de la casa", ha explicado. No obstante, esto no pasa casi nunca.

"Los okupas son muy listos y suelen ir a pisos del banco, que no constituyen morada", ha añadido: "Eso es solo un delito leve". "Otro tipo de okupa, en muchos casos, son la gente que deja de pagar el alquiler", ha continuado.

Sin embargo, Wild estaba más interesado en las segundas y terceras residencias, que solo se visitan pocas veces al año. "También constituyen morada", ha dejado claro: "Pero si tú no te enteras de que la han okupado en siete meses, los okupas ya han constituido morada e intimidad ahí".

Y, ante el miedo de que cortarles el agua sea algo considerado criminal, ha explicado que "una cosa es que estén alquilados y tú les quites el agua y les prives de algo y otra cosa que una vivienda que hace siete meses que no vas, cortes el agua".