Willyrex revela la impresionante cantidad de dinero que llegó a cobrar al mes en sus primeros años como 'youtuber'

La historia de los principios de Willyrex en YouTube no deja de sorprender. El madrileño fue el primero en descubrir que, por los vídeos de videojuegos que subía de manera desinteresada, podía ganar dinero.

Desde entonces, ha subido un vídeo cada día y acumula, en total, más de 15.000 piezas en su canal de YouTube. Así lo ha recordado en el pódcast de Uri Sabat, llamado La fórmula del éxito.

Ha asegurado que "en aquella época hubo meses que ganaba mucho dinero", pero que consiguió ahorrarlo todo: "No lo usaba y cuando digo cero, es cero. Me compré un móvil y ya".

Su primera gran compra fue un coche, cuando ya llevaba cuatro años viviendo de YouTube. Al principio, tenía 21 años y vivía con sus padres y después, compartía el alquiler en EEUU con Vegetta y solo salía a comer de vez en cuando.

"Yo no gastaba", ha reiterado, a pesar de que esos meses "podía ganar 70.000 u 80.000 euros" por sus vídeos diarios. "Me daba igual, no miraba el banco", ha asegurado: "No tenía en qué gastarlo".

"El ordenador me lo regalaban", ha explicado: "Si me iba de viaje, era por trabajo y no tenía tiempo para más. Yo solo quería subir videos, era lo que más me gustaba. No podía y no quería hacer otra cosa".

En el programa, ha comentado que, actualmente, su sueldo como streamer es parecido, pues tiene un equipo que se encarga de publicar el contenido de los directos en otras plataformas para seguir sacando rédito. Además, cuenta con muchos más patrocinadores y marcas que le apoyan.