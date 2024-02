Marta Pombo se ofrece a hacer támdem con Tony Aguilar después de haberle criticado: "María, te tomo el relevo feliz"

El locutor y DJ Tony Aguilar ha recibido una avalancha de ánimo y apoyo por la dos cosas que más le ocupan ahora mismo: su doble operación gástrica, por la que aún está convaleciente y su reciente conflicto con Marta y María Pombo, que le criticaron en el documental sobre ellas en Prime Video.

Este miércoles el locutor subía a sus redes sociales un fragmento del documental en el que Marta Pombo insinuaba que había actuado de mala fe durante la presentación de unos premios junto a su hermana, María, que se quedó callada encima del escenario, llevando el peso del momento el propio Tony Aguilar.

Aguilar daba su propia versión, que intentó salir del paso porque María Pombo se quedó en blanco, y no tardó en recibir decenas de tuits y muestras de apoyo.

Aquí el momento del que se está hablando de Tony Aguilar y María Pombo. Que cada uno saque sus conclusiones. https://t.co/155ld47j8f pic.twitter.com/SUTP7zclnJ — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) February 28, 2024

"Tony, querido… ¡Eres más que generoso! Sobre el escenario y en backstage. Llevo años compartiendo escenarios contigo y doy fe. Un 10 de compañero y un 11 como maestro", decía el presentador David Moreno, por ejemplo, entre otras muchas reacciones en esa línea.

"Recordará que tenia que decir que BACK FOR GOOD es un himno, pero me miraba y no hablaba", se explicaba el experimentado locutor y presentador, que por eso lanzaba un reproche a la hermana más crítica: "Siento que Marta, sin conocerme de nada, piense eso de mí", decía el DJ en redes sociales.

Marta Pombo responde a Tony Aguilar. Marta Pombo / Instagram

Poco después, la propia Marta Pombo compartía la respuesta de Tony Aguilar y se ofrecía para sustituir a su hermana en eventos de ese tipo. "A la próxima, Tony, cuenta conmigo que me siento en casa entre tanto foco y micro y estoy segura de que haríamos un buen tándem", escribía en sus stories Marta Pombo.

Además, también se dirigía a su hermana, a la que le decía "¡María, te tomo el relevo feliz!". La influencer, María, no se ha pronunciado aún sobre el asunto.