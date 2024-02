Gabourey Sidibe, protagonista de 'Precious', anuncia que está embarazada

Lo ha anunciado con una especial felicidad a través de su Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores. Gabourey Sidibe, la actriz nominada al Oscar por su papel protagonista en la película Precious, está embarazada y, además, ella y su esposo, Brandon Frankel, también han dado a conocer que no están esperando un bebé, sino dos.

"¡Estoy embarazada! Hemos pensado que ya era hora de darles cierta responsabilidad a nuestros gatos, así que les vamos a dar a cada uno un bebé del que cuidar", ha escrito la intérprete de 40 años, dejando caer que el embarazo es de un par de pequeños dado que tiene junto a Frankel dos mascotas.

"¡El doble de bebés, el doble de gatos, el doble de diversión!", ha continuado junto a varias fotografías en una tienda especializada en bebés en Beverly Hills, Baby List. Asimismo, ha añadido: "¡Su pedido de bebés llegará pronto!". Ha recibido los comentarios de amistades como Octavia Spencer o Ava DuVernay.

"¡Twinty Twinty Four!", ha finalizado, haciendo un juego de palabras entre "Twenty Twenty Four [Veinte Veinticuatro]", que es como se dice el año "2024" y la palabra "Twin", que puede significar tanto "gemelos" como "mellizos", dado que no ha aclarado si se trata de una pareja idéntica o si solo nacerán al mismo tiempo.

Frankel, de 39 años, por su parte, ha compartido la noticia bromeando acerca de que ya saben todos sus seguidores la razón por la que últimamente estaba haciendo tantas rutinas de ejercicios de brazos mientras levantaba un carrito para bebés.

Sidibe y Frankel anunciaron su compromiso en noviembre de 2020 antes de casarse en una ceremonia íntima en 2021. Sin embargo, no dieron a conocer que habían pasado por el altar hasta un año después, cuando Sidibe lo reveló en una entrevista concedida en el programa Live with Kelly and Ryan en diciembre de 2022.

En aquel momento, la intérprete de American Horror Story afirmó que no le gustan las bodas, por lo que la suya no fue en absoluto "una cosa tradicional". "Nuestra relación depende en gran medida de cómo pensamos y quería que fuese divertida, como una verdadera fiesta. Para mí, las bodas son muy diferentes del matrimonio y la vida conyugal. Creo que siempre he querido tener un compañero en mi vida, pero no sabía cómo sería [mi boda]", explicó

Asimismo, reclacó que hubo una época en la que no podía "ni imaginar" cómo sería tener una "pareja perfecta" o salir con alguien que "de verdad" le gustase, pero que al final "todo es posible", por lo que era muy feliz de haberse "equivocado" sobre su futuro ya que Brandon es "un socio increíble".