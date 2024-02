Lucía Dominguín habla de la muerte de su hija, Bimba Bosé: "Le agradezco lo que me enseñó en el momento de irse"

Fue en 2017 cuando Bimba Bosé, sobrina de Miguel Bosé, falleció a causa del cáncer de mama que le diagnosticaron en 2014. Sin embargo, su recuerdo todavía sigue muy vivo como sinónimo de fortaleza y energía, especialmente para su madre, Lucía Dominguín, la cual defiende que se llevó un gran aprendizaje de su fallecimiento.

La hermana del cantante acudió al canal de YouTube No le mientas a Pinocchio, donde habló sobre los fenómenos paranormales que ha vivido y recordó a su padre y a su madre. Pero también se pronunció sobre la muerte de su hija: "Todas las pérdidas son duras, ninguna es natural".

"Que se haya muerto mi madre, que la echo de menos, mi hija, que la echo muchísimo de menos, ni mi padre, ni los amigos que se han ido... Este año ha sido muy duro para mí", asegura.

"Hay que dejar el pasado, gracias a las experiencias que he tenido con ellos, soy como soy y tengo esas ganas de vivir", opina la exconcursante de realities. "A mi hija le agradezco lo que me ha enseñado, el valor que me ha dado y la demostración de amor que me ha dado en el momento de irse".

"¿Cómo te levantas por la mañana? Es muy fuerte. No entra dentro de las mujeres y hombres el pensar que uno de tus hijos se va, es que te mueres, te mueres por dentro en todos los sentidos", defiende.

"Pero hay que seguir para adelante, yo tengo otros hijos. De hecho, ahora tengo un nieto nuevo, que es divino, no me lo quiero perder", sostiene Lucía Dominguín, madre de la fallecida Bimba Bosé, Olfo Bosé (43 años), Jara Tristancho (30 años) y Palito Dominguín (28 años); y abuela de Dora y June Postigo, hijos de Bimba, y de Leonardo, hijo de Jara.

"Hay que superar esa parte, porque tienes a seres que te quieren y tienes que luchar por ellos, tienes que abrirte, reírte y llorar con ellos. Pero que todo sea una energía positiva, es importantísimo", añade la entrevista. "En España no sabemos vivir con la muerte".