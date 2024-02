Tom Brady ha "aceptado" que el romance de Gisele Bündchen con su profesor de jiu-jitsu comenzó "hace años"

Ya parece más que una realidad que Gisele Bündchen, de 43 años, y su entrenador personal y profesor de jiu-jitsu, Joaquim Valente, están "completamente enamorados". Tanto es así, que el exmarido de la modelo, Tom Brady, lo ha "aceptado", si bien considera que la cronología que la brasileña está vendiendo a la prensa no puede ser la verdadera.

Según han explicado desde el diario británico Daily Mail, la exestrella de la NFL está aprendiendo a "adaptarse" a la nueva dinámica en la que se encuentra ahora con Bündchen, sobre todo por el bien de sus dos hijos, aunque cree que su romance tuvo que comenzar "hace años", cuando todavía estaban juntos.

"Tom también ha estado saliendo [con otras personas, entre ellas Irina Shayk] y se trata de crecer de manera personal más allá de su relación con Gisele y trasladar esta mentalmente a un lugar donde ambos puedan ejercer la copaternidad [de Benjamin, de 14 años, y de Vivian, de 11]", ha declarado una fiente al citado medio.

Si bien en su momento un informante dio a conocer a la revista People que Bündchen y Valente no habían comenzado a salir hasta junio de 2023, ocho meses después de que el antiguo quarterback de los New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers y la modelo hicieran oficial su divorcio, Brady no se cree ni una sola palabra de esta cronología de su historia de amor.

"Si [Gisele] quiere que la gente piense que sale con Joaquim desde el pasado junio, que así sea, pero llevan bastante más tiempo juntos y no, no se lo han estado tomando con calma. Lo que Tom ha aceptado", ha añadido la fuente, que añade que el siete veces ganador de la Super Bowl piensa que la modelo y su coach comenzaron su romance "hace años".

Según la misma fuente, Brady, de 46 años, no tiene ningún problema personal con Valente, así como va a intentar que su relación sea lo más afable posible por el bien de Bnejamin y Vivian. "Tom y Joaquim no son amigos, pero Joaquim pasa mucho tiempo con sus hijos, por lo que Tom ha tenido que aprender a mirarle con buenos ojos. Cree que es un buen tipo", afirmó la fuente.

Por último, la fuente añade que "si Joaquim alguna vez se convierte en una figura paterna para sus hijos, Tom sabrá adaptarse" a dicha nueva situación porque entiende que sus hijos ya son suficientemente mayores para comprender qué ha sucedido entre Gisele y él.