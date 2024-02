Pilar Rubio cuenta el motivo por el que ha vendido su casa de Granada

El pasado miércoles Pilar Rubio fue la invitada de Gente Maravillosa, el programa de la cadena andaluza presentado por Toñi Moreno. La mujer de Sergio Ramos habló de muchos temas con la presentadora y confesó el motivo por el que ha decidido vender su casa de Granada.

"Me encanta Granada, me encanta su gente, me encanta pasear por ahí", aseguró la colaboradora de El hormiguero. Antes de comenzar su relación con el futbolista, Pilar Rubio se compró con su primer sueldo una vivienda en Granada, ciudad que tiene mucho valor sentimental para ella.

Durante su entrevista, la esposa de Sergio Ramos le reveló a Toñi Moreno el motivo de su decisión de deshacerse de la casa. "La vendí el año pasado porque estaba más tiempo en Sevilla que en Granada", explicó.

Con el objetivo de ser más práctica y poder centrarse en su vida actual en la capital andaluza, en la que vive desde que su marido fichó por el Sevilla FC, la colaboradora de El hormiguero consideró que esa era la mejor decisión, a pesar del cariño que siente hacia esa vivienda y esa ciudad.

Actualmente, la pareja vive en la finca que tiene el futbolista a las afueras de la ciudad. Lo hacen junto a sus cuatro hijos, de los que Pilar Rubio también habló en la entrevista. Desveló que no descartaría tener un quinto hijo junto a Ramos, y que le gustaría que fuese otro niño.