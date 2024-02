Vicky Luengo quiere 'convertirse' en Victoria, igual que otros famosos intentaron cambiar sus nombres con más o menos éxito

Vicky Luengo, actriz protagonista de Antiditurbios, la inminente Reina Roja y la genial Prima Facie en el teatro, ha ganado su primer premio importantísimo, el Princesa Girona Arte 2024, hace pocos días.

Este galardón lo ha conseguido con su nombre oficial, Victoria, que es, de hecho, como quiere ser llamada ahora. En una entrevista hace dos meses en la SER, la actriz, que tiene 34 años, contó que se puso el apelativo Vicky porque cuando empezó en el mundo del espectáculo le parecía que su nombre de verdad era de persona mayor.

"Victoria me parecía nombre de señora; pero la realidad es que mi madre, mi hermano y mis amigos de la infancia me han llamado siempre Victoria. Incluso gente que me conoce hace menos tiempo", explicó ante los micrófonos de Hora 25. Por lo que concluye: "Todo el mundo me llama Victoria. Debería llamarme Victoria".

Sea como sea, Victoria-Vicky Luengo está en el proceso de ser renombrada, así constaba de hecho en la comunicación de los premios Princesa de Girona, que presidió la reina Letizia. Otra cosa es que lo consiga pronto. Por ejemplo, Antena 3 ha anunciado su presencia esta noche en El Hormiguero como Vicky Luengo.

La joven intérprete no es la primera que da un paso al frente y opta por hacerse llamarse de otra manera 'más seria' o formal.

Por ejemplo, Maxim Huerta, periodista y escritor, firma las portadas de sus libros desde hace ya varios años Máximo Huerta (aunque sus amigos lo llaman Max), nombre que adoptó al ser nombrado ministro de Cultura por Pedro Sánchez (cargo en el que estuvo tan solo unos días).

Máximo Huerta antes era Maxim. PLANETA | JAVIER OCANA

También Bibiana Fernández, íntima amiga del anterior, fue mucho antes y para los créditos del cine español Bibi Andersen.

Mucho tuvo que 'pelear' el hijo de Isabel Pantoja, José Francisco Rivera Pantoja (40 años), para que dejaran de llamarle Paquirrín y desde hace años sea Kiko Rivera.

Kiko Rivera dejó atrás 'Paquirrín'. JORGE PARÍS

También su hermana pasó de Chabelita (nombre que la persiguió hasta hace nada) por el de Isa, como es ahora conocida.

El cantante Alejandro Sanz (su apellido de verdad es Sánchez) en sus inicios era Alejandro Magno, en los 80, cuando publicó el álbum Los chulos son pa cuidarlos.

No iguales, pero parecidos, son los casos de Amaia y Aitana (participantes de OT) que para la música solo utilizan su nombre propio, pero para otros oficios, como el cine y la televisión, firman con sus apellidos, Romero y Ocaña, respectivamente.

Amaia Romero ganó 'OT' como Amaia. Carlos Álvarez/Getty Images

Luego están los casos en que el intento del protagonista de volverse 'más serio' no ha podido con la inercia, las modas o el 'boca a boca'

El torero Francisco Rivera (Paquirri cuando estaba en activo, como su padre), ha insistido en llamarse así, como de hecho le denomina su círculo más cercano, aunque para la prensa es y será conocido como Fran.

Julio José Iglesias, segundo hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler, empezó a publicar sus discos con el nombre de Julio, sin más, pero hay resistencia a quitarle el José, que en realidad es su segundo nombre, según la partida de bautizo.

Victoria Federica de Marichalar y Borbón, llamada en su casa Vic. ALDARA ZARRAOA

El caso más persistente puede que sea el de los hijos de la infanta Elena. Ni Froilán ha conseguido que lo llamen Felipe Juan (o Pipe, como en casa) ni su hermana que le quiten el segundo nombre, Federica (nombre de su bisabuela), que va inevitablemente acompañando al primero, Victoria (en su entorno familia la llaman Vic).