Los mejores memes de la canción de Dani Martín a Ester Expósito: "Pues tampoco estás tan buena"

Esta semana el cantante Dani Martín, que tiempo atrás había anunciado que se retiraba de la música en activo, sorprendía a propios y extraños con el lanzamiento de una canción titulada Ester Expósito, dedicada a la actriz.

El tema ha sido controvertido por ser una tan directa referencia a la joven, con versos como "Espérate y pellízcame / Que he visto a Ester Expósito / Que no la conozco en persona y me tiene muy loco / La miro a ver si me mira y pasa de todo", o "Por qué no me miras si yo la escribí por nosotros", "Mírame un poquito, hija Ester / Venga hazlo por mí, atrévete".

La actriz había elogiado en el pasado por redes sociales las canciones de Dani Martín y El canto del loco, y poco después de publicarse, compartía en redes sociales la canción dedicada a ella, agradeciéndola: "Tus canciones me marcaron y acompañaron en tantos momentos desde hace tiempo que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar parte de ella", decía la intérprete.

En cualquier caso, la sorprendente historia ha abierto debates sobre la conveniencia o no de ese tema tan directo, además de muchos memes bromeando en torno a la canción. Recogemos los mejores de ellos.