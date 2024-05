La revolución de la inteligencia artificial también ha llegado a la enseñanza

No hay tema académico que se le resista a ChatGPT, un asistente de inteligencia artificial que es capaz de resolver cualquier problema. Esta herramienta tiene a la comunidad educativa preguntándose cómo van a evaluar a unos alumnos que están maravillados con un robot de Inteligencia Artificial (IA) que les ahorra tiempo y esfuerzo.



Según el estudio presentado por Empantallados y GAD3 sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la educación en España, la aplastante mayoría de entrevistados afirma haberle preguntado algo a un 'chatbot', específicamente a ChatGPT, utilizada por un 91% de estudiantes.



Además, aunque la mayoría de las familias no ven bien que sus hijos usen la IA para realizar sus deberes, cuatro de cada diez admiten haber echado mano de ella alguna vez para ayudarles a hacer los proyectos educativos.



Por contra, el 67% de los profesores no recomiendan la IA para hacer trabajos académicos. La razón principal se encuentra en que los docentes califican con dos suspensos la capacidad de esta herramienta para favorecer la autonomía y la creatividad (con un 4,5 y 4,2 de 10, respectivamente).



A pesar de esto, los expertos creen que, bien empleada, puede ser útil. El estudio concluye con la idea de que es fundamental que los jóvenes aprendan a usar ChatGPT de manera responsable y ética. Esto significa no depender exclusivamente del 'chatbot' para hacer los trabajos, sino emplearlo como una herramienta complementaria para mejorar el aprendizaje.



También señalan que los alumnos deben ser conscientes de la importancia de verificar la información y buscar múltiples fuentes cuando investigan con esta herramienta.