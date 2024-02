Toñi Moreno asegura que no se cierra al amor: "No estoy desesperada, pero tengo la puerta abierta"

La presentadora de televisión Toñi Moreno, además de ser dueña de una agencia de comunicación, se ha interesado por el mundo de la belleza y ha sacado su propia línea de cosmética. En una entrevista para Semana ha hablado de la lucha contra los estereotipos y de cómo se encuentra a nivel sentimental.

La presentadora ha declarado que su corazón "está más solo que la una". "No estoy desesperada, pero casi entro en el club de mujeres desesperadas", ha expresado, sacando su toque de humor característico.

Según ha comentado, considera que "el amor es lo más bonito que hay, en todas sus dimensiones". "Yo tengo la puerta abierta, lo que pasa es que soy muy antigua. No sé lo que es el sexo sin amor", ha añadido la presentadora del programa de Canal Sur Hoy en día.

Toñi Moreno ha explicado que la decisión de iniciar este nuevo proyecto viene porque siempre se ha cuidado "poquísimo" y decidió trabajar junto a Paloma Cuenca para sacar una "crema que estuviese bien de precio" y que fuese "ponértela y olvidarte".

"Tengo la intención de explorar todo el mundo de la belleza y de la cosmética", ha comentado, adelantando que lo próximo que quiere sacar son "gominolas para la menopausia. "Lo que quiero es trabajar en los productos que a mí, como mujer madura de 50 años, me vienen bien", ha expresado la exparticipante de MasterChef Celebrity.

Toñi Moreno se encuentra en uno de sus mejores momentos, y así lo ha afirmado ella: "Me veo, que soy una madre de 50 tacos con una niña de cuatro y me siento más joven que nunca". "Tengo una empresa que llevar adelante, mi profesión, una niña y además estoy viviendo en Málaga y la niña vive en Sevilla porque todavía no la he escolarizado", ha añadido, asegurando que necesitaría más horas en el día.