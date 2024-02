La defensa de Assange afirma que su entrega a EEUU violaría el tratado de extradición: "Los delitos que se le imputan son políticos"

La defensa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, afirmó este martes que su cliente no puede ser entregado a Estados Unidos debido a que "los delitos que le imputa (ese país) son de carácter político", lo que violaría el Tratado de extradición vigente entre Londres y Washington. También sostuvo que entregarle supondría "un abuso de proceso" y una violación de sus derechos a un juicio justo y a la libertad de expresión.

El abogado Edward Fitzgerald enumeró sus objeciones en una vista ante ese tribunal, al que pide permiso para presentar un recurso completo -en un nuevo juicio- sobre varios aspectos del caso que no recurrió anteriormente y también contra la orden de extradición firmada en 2022 por la entonces ministra del Interior, Priti Patel, cuya base legal cuestiona.

La Fiscalía británica, en representación de la Justicia estadounidense, solicita por su parte que se le deniegue la autorización a recurrir y que proceda a su entrega, con el argumento de que el acusado cometió delitos al difundir en 2010 y 2011 información secreta del Gobierno de EEUU. Los dos jueces del Tribunal Superior deberán determinar, tras las audiencias de este martes y de mañana miércoles, si los argumentos de la defensa de Assange justifican un nuevo recurso o si en cambio puede procederse a la extradición.

Trama de la CIA para matarlo

Los abogados del australiano, que este martes no pudo comparecer en persona por problemas de salud, señalaron que el descubrimiento de una trama de la CIA para secuestrar o matar a su cliente cuando estaba refugiado en la embajada de Ecuador en Londres (entre 2012 y 2019) demuestra la motivación política del caso. "Extraditar a Assange significaría entregarlo directamente a manos de las mismas personas que conspiraron para asesinarlo", esgrimió su equipo legal, que quiere que los jueces admitan esa trama como prueba.

Los abogados también acusan a EEUU de violar los derechos del fundador de WikiLeaks al imputarle cargos sin precedentes con penas impredecibles y subrayan que es "la primera vez en la historia de Estados Unidos que un editor ha sido procesado por obtener o publicar (en lugar de filtrar) secretos de Estado". Concretamente, han indicado que "está siendo procesado por participar en la práctica periodística ordinaria de obtener y publicar información clasificada, información que es a la vez verdadera y de evidente e importante interés público".

También alertan de que Washington reconoció que podría solicitar que a Assange no se le aplicaran los mismos derechos que a un ciudadano estadounidense bajo la Primera Enmienda de su Constitución -que garantiza la libertad de expresión-, al ser él de nacionalidad australiana, lo que, dicen, impediría un juicio justo.

La defensa también sostiene que el jurado en un posible proceso en EEUU podría estar sesgado ya que, por la ubicación de la corte, sería elegido entre personas relacionadas personal o profesionalmente con agencias del Gobierno estadounidense. Los abogados temen además que las autoridades del país puedan agregar 'a posteriori' cargos a su cliente, lo que vulneraría el principio de solo permitir la extradición por los delitos especificados en la orden internacional de arresto.

Protestas frente al tribunal

Mientras se celebraba el juicio, varios centenares de personas de distintas nacionalidades protestaron a las puertas del Tribunal Superior de Londres para pedir la libertad de Assange. Entre el color predominante blanco sobre negro de los carteles donde se podía leer "Free Julian Assange" (Liberad a Julian Assange) resaltaban las máscaras de Guy Fawkes (símbolo de las protestas antisistema) y el color naranja de los monos de prisionero que vestían algunos de los asistentes. "Están usando a Assange como ejemplo para silenciar a la prensa", afirmó Richard, un trabajador jubilado que acudió a la manifestación.

En la protestas también se encontraba su esposa Stella, quien aseguró que el juicio está basado en "una persecución por motivos políticos". También dijo que "Estados Unidos está abusando de su sistema judicial para hostigar, perseguir e intimidarnos a todos" y se quejó de que al comienzo de la sesión no se le permitió acceder a la sala principal, sino que se le ubicó en una habitación anexa, desde la que los asistentes no podían oír nada por fallos del sonido. "Si es así como practicamos la justicia abierta, no tengo una gran confianza en el sistema judicial de aquí", protestó.

Dentro del tribunal el ambiente también está bastante "tenso", indicó a Efe Miguel Urbán, diputado de Anticapitalistas en el Parlamento Europeo que se ha reunido en varias ocasiones con el australiano. "No puede haber otro resultado que la absolución de Julian Assange, porque esta será la absolución de la libertad de información y de prensa", reclamó.

Snowden dice que Londres no puede extraditarlo

Edward Snowden, exanalista de la CIA refugiado en Rusia desde que reveló en 2013 detalles de programas de espionaje estadounidenses, no ha tardado en pronunciarse al respecto. Al igual que la defensa de Assange, también indicó que Londres carece de mecanismos legales para extraditarlo, ya que se le están imputando delitos políticos y el tratado de extradición entre ambos países "prohíbe explícitamente" la entrega de presos políticos.

"Lo escandaloso del 'juicio' que lleva a cabo desde hace años en Reino Unido para condenar a Julian Assange a morir en un calabozo estadounidense es que la víctima de su 'crimen' (periodismo) es un Estado y no una persona", escribió Snowden en la red social X, antes Twitter.

Tras ser detenido inicialmente en 2010 por un caso instigado por Suecia y hoy archivado, Assange fue arrestado de nuevo en abril de 2019 a instancias de EEUU, que le acusa de 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal. Dicha información, publicada en 2010 y 2011, expuso las violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos en Irak y Afganistán.