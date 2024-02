"El cambio de router es gratuito": el nuevo timo telefónico del que advierte la OCU

Los ciberdelincuentes han dado una vuelta de tuerca al ya conocido timo de la doble llamada con una nueva artimaña para engañar al consumidor haciéndole cambiar de operadora de telefonía, según ha denunciado este martes la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha precisado que esta vez amenazan "con el corte del servicio si no se cambia el router por uno 5G"

La forma de proceder es idéntica. "Se ponen en contacto con el usuario, diciendo que son de su compañía de telefonía, e informándole de la necesidad de cambiar su router por otro. El motivo es que el actual router se ha quedado obsoleto por la implantación de la tecnología 5G en la zona y de no proceder al cambio, en un plazo de un mes el usuario se quedará sin servicio de internet", explican desde la OCU.

Según indican, "el coste del cambio de router oscila normalmente entre 90 y 170 euros, y además hay que contar con un supuesto compromiso de permanencia que suele ser de un año".

Ante la negativa del cliente, se le advierte del corte del servicio, pero a continuación, y en atención a su antigüedad, se le ofrece una promoción especial, en la que "el cambio de router es gratuito", y además se aplica una tarifa mejor, con lo que pagarás menos.

Ahora bien, resulta que esa promoción es "en otra compañía que no es la misma de la que el usuario es cliente, pero según el comercial, es porque es 'esta promoción por antigüedad se aplica a través de una marca blanca de la compañía'", dando a entender que es otra empresa del mismo grupo o una de sus filiales, aunque es un engaño y simplemente te están embaucando para sin darte cuenta, cambiarte de compañía.

Si aceptas, lo que estás haciendo es dar permiso para realizar la portabilidad que iniciará el cambio de compañía. "Te dirán que te llamarán para concretar la fecha en la que se desplazará el técnico para la instalación del router en tu casa, pero esa llamada ya la realizará la nueva compañía para completar el alta y la instalación de la fibra".

¿Quién está detrás? ¿Qué se puede hacer?

El engaño puede afectar a usuarios de distintas compañías. Y normalmente quien está detrás no es la operadora, "sino que suele ser la empresa subcontratada la responsable de recurrir a estas tretas, mientras que la compañía, que sí se beneficia de un nuevo cliente, ignora los métodos por los que lo ha conseguido".

La OCU recomienda para evitar estas estafas "desconfiar si se recibe una llamada de este tipo, tanto si indican la necesidad de cambiar el router como si te informan de una subida drástica de la tarifa" y nunca dar el DNI ni datos personales. Además, "debes tener en cuenta que cualquier modificación contractual debe ser informada por escrito con una antelación mínima de 30 días". "Ante cualquier oferta, siempre es aconsejable verificar con tu compañía si esta información es real, por ejemplo llamando directamente a los teléfonos de atención al cliente de la compañía", indica la organización de consumidores.

Pero si ya has sido víctima de este engaño, debes denunciarlo ante la Policía. "Es recomendable también poner una reclamación en la nueva compañía para que investigue lo sucedido y hablar con tu antigua operadora exponiéndole lo sucedido y tu intención de regresar con las mismas condiciones que tenías".

Tienes derecho a desistir

Para renunciar a la tarifa con la nueva operadora, siempre se puede apelar al llamado derecho de desistimiento, ya que por ley al contratar cualquier servicio por teléfono o por internet se otorga el derecho de desistimiento durante 14 días naturales sin necesidad de dar explicaciones.

No obstante, ese derecho tiene excepciones y una de ellas es esencial en materia de telecomunicaciones: una vez que el contrato ha empezado a ejecutarse se pierde el derecho de desistimiento. En este caso, se entiende que el contrato se ha puesto en marcha en el momento en que la empresa nos envía un técnico a casa para hacer una instalación del router. Si no querías cambiarte y prefieres volver a tu antigua compañía hazlo antes de 14 días y no dejes que se produzca la instalación.