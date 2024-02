El 'streamer' Temo se defiende tras las acusaciones de maltrato a su pareja en la fiesta de los ESLAND

Una nueva polémica ha surgido en el mundo de Twitch en las últimas horas tras la celebración de los premios ESLAND en Andorra y su posterior fiesta en una discoteca. Según el streamer Kenoro, otro creador llamado Fútbol con Temo agredió a su novia en el local.

Así lo confesó al día siguiente en Twitter, asegurando que él tuvo que separar la pelea. "Vi como agarraba y tiraba fuerte de la coleta a una chica e intentaba empujarla dándole golpes. Antes de que pudiese hacerle más, lo pillé con el brazo y lo tiré al suelo para que dejase a la chica en paz", ha recordado.

"Después se me encaró queriéndome pegar", ha añadido: "Otras personas se lo llevaron a la fuerza y me dijeron que estaba borracho y que no le hiciese caso, mientras estaba la chica llorando en el sofá".

"Ir borracho no es excusa para ser una basura de persona", escribió al final de tuit, con el que esperaba que "la gente deje de hacer famosa a putos imbéciles".

Temo es uno de los jugadores de la King's League que, tras dejar de formar parte de los equipos, se ha lanzado al mundo de Twitch. Por eso, este pasado domingo, ha abierto directo con su novia para disculparse por la pelea que tuvieron y confesar que la agresión no tuvo importancia para ellos.

De hecho, han comentado que muchos de los detalles que compartió Kenoro no son ciertos, pues ni Temo estaba borracho ni ella empezó a llorar por el golpe de su chico.

La joven ha recalcado que no hay maltrato en su relación y que "nunca jamás Temo la ha tratado mal". Y, sin dar muchos detalles, ha asegurado que la pelea la comenzó ella y Temo solo la cogió "para retenerla".

"Yo no le di importancia", ha añadido, revelando que "ya llevaba un rato llorando" y por eso se sentó apenada tras la discusión, quitándole hierro a la discusión.