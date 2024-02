Quién es Crystal Molly, la 'streamer' trans que ha presentado la alfombra roja de los Premios ESLAND

La tercera edición de los Premios ESLAND han tenido numerosos protagonistas. Una de ellas ha sido Crystal Molly, presentadora de la alfombra roja del evento junto con las streamers Caprimint y Nezumivy.

El trío recibió numerosas críticas durante el directo por su manera de prepararse las entrevistas y de hablar con todos los creadores de contenido que fueron a Andorra a disfrutar de los premios TheGrefg.

Ahora, las jóvenes se han defendido asegurando que no recibieron ninguna ayuda por parte de los organizadores. Además de que no cobraron por su trabajo, no pudieron prepararse las entrevistas, ya que no les dieron la lista de invitados. Como sea, su presencia en el evento ha dado todavía más a conocer su nombre.

Así fueron los comienzos de CrystalMolly

Crystal Molly nació en Veracruz, México y tiene 28 años. Graduada en diseño gráfico y diseño de moda, comenzó a hacer directos poco antes de la pandemia. Un cambio de carrera que coincidió con su salida definitiva del armario como mujer trans.

Desde el principio, fue una creadora pionera en la plataforma. Se mostró en sus directos como siempre había querido y superó todos los problemas y mensajes negativos que conlleva estar en un espacio tan poco acostumbrado a streamers LGTB.

Apasionada de los videojuegos desde pequeña y experta en League of Legends, ha conseguido crecer mostrando su divertida personalidad al mismo tiempo que presume de su destreza con el juego de Riot.

En los últimos años, no ha dejado de crecer y actualmente cuenta con 200.000 suscriptores en YouTube y 660.000 en Twitch. Ha establecido gran amistad con otras streamers mexicanas como AriGamerPlays y su nombre se está dando cada vez más a conocer.

La polémica de Crystal Molly en los ESLAND

Crystal Molly fue nominada a los premios ESLAND en la categoría de Clip de Año por un divertido momento en el que se pone a bailar para agradecer una suscripción, al mismo tiempo que lloraba por perder en una competición.

Finalmente, su vídeo no llegó a la categoría de finalista, pero fue invitada igual desde México para dar la bienvenida al resto de nominados. Una gran oportunidad que, a pesar de las críticas, ha sabido aprovechar.

Tanto TheGrefg como su amigo Agustin51 las han mencionado en su directo, descontentos con el papel que hicieron. Por eso, a su vuelta a México, se han defendido, enfadadas con los malos tratos recibidos.

Desde ser alojadas en un hotel diferente al resto, de menos altura, a ser completamente ignoradas con sus preguntas y peticiones para hacer un buen trabajo, a pesar no estar remunerado.