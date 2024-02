Ian McKellen rompe con su novio, 54 años más joven que él

El actor Ian McKellen, de 84 años, ha roto con su novio, el también actor Oscar Conlon-Morrey, de 30, tras un año de relación e incluso rumores de un posible compromiso.

Según informa el diario británico Daily Mail, Mckellen conoció a Conlon-Morrey, 54 años más joven que él, a finales de 2022, cuando interpretaban a madre e hijo en la obra teatral Mother Goose. La chispa no tardó en surgir entre ambos y Conlon-Morrey llegó a hablar del veterano actor como "el nuevo amor de su vida", recoge este medio.

Sin embargo, los caminos de ambos parecen haber tomado diferente rumbo y su romance se habría terminado, agrega Daily Mail, que cita como fuente a un "conocido actor" que ha compartido escenario con Ian McKellen.

"Oscar ha estado contándoles a amigos y familiares sus grandes planes con McKellen. Incluso ha dicho que cree que se comprometerán", ha explicado esta fuente, que ha manifestado abiertamente sus dudas sobre esta relación.

"McKellen no ha tenido novio en 20 años. No es un hombre casado. No quiere que un hombre viva en su casa. Le gusta tener a alguien cuando está de gira", ha agregado esta fuente sobre el veterano actor, conocido por interpretar a Gandalf en la saga cinematográfica de El Señor de los Anillos o a Magneto en las películas de X-Men.

En opinión de esta persona, que conoce bien a McKellen, el actor "se enamora, y tan pronto como le gusta alguien, se pelea con él".

"De ninguna manera, cuando esté fuera de la burbuja de hacer esta obra, tendrá a este chico con él en Londres, dando vueltas", concluye.