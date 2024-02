Críticas a Meghan Markle por calificarse a sí misma como "una de las mujeres más influyentes"

Esta semana, los duques de Sussex, Meghan Markle y Harry de Inglaterra, han estrenado su nueva página web, sussex.com, y apenas con unos días de vida, ya ha recibido las primeras críticas.

Uno de los motivos es que en el apartado dedicado a la duquesa, se puede leer que es una de las "mujeres más influyentes del mundo".

Además, el texto dice que es "una feminista y defensora de los derechos humanos y la equidad de género" y alguien que mantiene la defensa de las mujeres y las niñas como "un hilo conductor constante" en su trabajo.

En términos generales, la web dice que "la Oficina del príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex", dice que su objetivo es dar forma al futuro "a través de los negocios y la filantropía".

Tal y como recoge el Mirror, la nueva web fue el tema de un panel de discusión en Talk TV, con Ian Collins, JJ Anisiobi, Emma Woolf, Penny Smith y Kevin O'Sullivan discutiendo sobre el cambio de marca de la pareja.

O'Sullivan criticó la descripción de Meghan Markle como una de las mujeres más influyentes, aunque ella misma no la inventó, sino que simplemente mencionó los premios y nominaciones que le otorgaron revistas como TIME y Vogue.

"En ese sitio web, hay biografías absolutamente pomposas , en las que Meghan se describe a sí misma como 'una de las mujeres más influyentes del mundo'. ¡No, no lo eres!", dijo el periodista.

"Y no se les permite usar el duque y la duquesa de Sussex. Es un título real, él acordó no usarlo. Es un título real, eso es cierto. No vendáis mentiras", dijo. Pero Anisiobi aclaró la confusión diciendo: "Acordó no usar 'su alteza real'. Se les permite usar Sussex".

El debate también discutió sobre el cambio de apellido de sus hijos, Archie y Lilibet, de Mountbatten-Windsor a Sussex. La gente con frecuencia se refiere a la familia como los Sussex, de manera muy similar a cómo el príncipe Guillermo y Harry recibieron el apellido Wales (Gales) en la escuela y en el ejército.

Esta elección rompe una tradición de 1960 que decía que los futuros herederos de la reina Isabel II deberían llamarse Mountbatten-Windsor. Pero una fuente cercana a la pareja salió en su defensa y afirmó claramente que "Sussex es su nombre".