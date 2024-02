La Audiencia ordena reabrir la investigación de la muerte de la joven a quien le cayó una palmera encima en Barcelona

La acusación particular en representación de la familia de la joven que murió al caerse una palmera en Ciutat Vella, en Barcelona, ha logrado que la Audiencia anule el sobreseimiento de la causa y ordena reabrir la investigación del suceso. El juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ordenó el sobreseimiento del caso el pasado mes de septiembre, y la Audiencia de Barcelona ha estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por la acusación particular, según informa el despacho Vosseler Abogados, que ejerce la acusación particular.

A esta petición de reapertura de la causa se ha sumado también el ministerio fiscal. El suceso ocurrió el pasado 3 de agosto, cuando una palmera cayó encima de Shamira, una joven de 20 años, causándole la muerte.

El caso por la muerte de Shamira entró en los juzgados el pasado mes de septiembre, después de que el juez instructor ordenara unas diligencias previas de investigación, aunque días después decretó su sobreseimiento al considerar que el caso debía seguir la vía contencioso-administrativa y no la penal.

Esta decisión motivó que la familia de la joven elevara un recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona. El resultado de ese recurso, que se ha hecho público hoy, ha revocado el sobreseimiento de la causa, y acuerda investigar el caso de la muerte de la joven.

Los abogados de la familia esgrimen que existe una denuncia previa del 14 de marzo de 2023, meses antes de que resultara muerta la joven, en la que un vecino advertía de que la misma estaba muy inclinada y corría el peligro de caerse.

"Estos son datos suficientes como para haber hecho un análisis más pormenorizado a la vista del fatal desenlace", subraya el abogado Javier Benito, quien considera que "puede existir una responsabilidad grave por parte del consistorio" barcelonés.

Por ello, la acusación particular pide que se tome declaración al responsable de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Barcelona que emitió un informe con fecha 4 de agosto de 2023. Además, reclaman que "se identifique al responsable territorial" que decidió no hacer ninguna actuación sobre esta palmera tras un reconocimiento de la misma.