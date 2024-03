Al Bano: "Siempre he trabajado con una pasión increíble que aún está dentro de mí, igual que el hígado y el cerebro"

Al Bano Carrisi (Cellino San Marco, Italia, 1943) es un hombre de pocas palabras y de muchas canciones. Todas ellas están contenidas en 160 millones de discos vendidos en su vida, que va 'regalando' en conciertos que lo llevan de aquí allá, cruzando continentes y despertando la nostalgia. Este marzo, su voz y su felicidad cantada lo han traído a España, con la gira E la mia vita (Es mi vida), el título de una de sus canciones más celebradas. De ella y de otras cuestiones que van del presente al pasado más doloroso, hemos hablado con él en Madrid, a donde viajó para presentar este tour con una apretada agenda que aguantó con vitalidad.

Porque lejos de aparentar los 81 años que cumplirá en mayo, Al Bano se ve en las distancias cortas ágil de zancada, mirada azul todavía curiosa y atuendo joven, más propio de un Eros Ramazzoti que de un clásico de la música italiana.

Cuenta que ha visitado España más de mil veces, de ahí que entre otras cosas, hable nuestro idioma sin dificultad y encuentre la manera más rápida de responder a cuestiones no gratas, pero que no rechaza: de su pérdida más dolorosa a su relación fallida con Romina Power, con quien formó pareja musical y personal durante tres décadas y tanto le marcó.

A partir del 19 de marzo, melodías como Nel Sole, Felicitá, Sharazán y Nostalgia canaglia sonarán, con la ayuda de una orquesta, en España... un' altra volta con piu forza che mai'. (De nuevo con más fuerza que nunca)

Tiene 80 años, pero su voz es casi la de un joven todavía. ¿Cómo lo hace, sigue un entrenamiento diferente?No tengo 80 años, sino cuatro veces 20 (risas). Trabajo continuamente. La voz es un músculo y cuanto más lo ejercitas, mejor sale. Yo estoy muy atento en todo lo que me rodea, pero no hay un método específico para cuidarla.

¿Qué hace joven permanentemente a una persona y a un artista?Pienso que es una perfecta ecuación, el hombre es al artista lo que el artista es al hombre. No sé si soy viejo. Lo que sé es que me llamo Albano Carrisi, sé que nací el 20 de mayo de 1943 en el sur de Italia y sé que siempre he trabajado duramente y con una pasión increíble e inolvidable, que aún está siempre dentro de mí, igual que están el corazón, el hígado y el cerebro. No hay ningún misterio.

Casi 30 discos de oro, 8 de platino, 160 millones de discos vendidos... ¿Qué le queda por hacer en el terreno de la música a Al Bano? Yo nunca me pregunto lo que he hecho. Me pregunto por lo que tengo que hacer. No tengo que pensar en cómo hacerlo, solo en hacerlo: me refiero también al cine (ha hecho una docena de películas), a conciertos en el mundo, a muchas cosas...