Selma Blair pide perdón por sus comentarios islamófobos

La semana pasada, el nombre de Selma Blair aparecía entre los más mencionados de X —o Twitter—. Que se hubiese vuelto viral, sin embargo, no era una buena noticia para la actriz, porque no paró de recibir una crítica tras otra después de haber hecho un comentario en un post de Instagram sobre dos congresistas, Rashida Tlaib y Cori Bush, que habían votado en contra de una medida que antiinmigración para evitar que también lleguen a Estados Unidos miembros de Hamás.

"Deporten a todos estos asesinos que apoyan el terrorismo. El Islam ha destruido los países musulmanes y luego vienen aquí y destruyen nuestras mentes. Son unos mentirosos y lo saben. Utilizan justificaciones retorcidas. Ojalá encuentren su destino", escribió la actriz de Crueles intenciones o La cosa más dulce.

Inmediatamente después de dicho comentario, se la tildó casi unánimemente de ser "una intolerante islamófoba furiosa" y de haber encontrado un marco perfecto para dar rienda suelta a su racismo y su xenofobia, por lo que este martes la intérprete de 51 años ha pedido perdón a través de una publicación.

"Este es un momento de gran dolor y angustia para muchas personas en todo el mundo, pero también es un momento para aprender y comprender mejor la importancia de las palabras", ha comenzado diciendo Selma, que ha admitido su error: "En mi comentario, confundí erróneamente y sin querer a musulmanes con islamistas radicales y fundamentalistas".

"Es un error terrible en mis palabras, que tuvo como resultado herir a innumerables personas, algo que nunca fue mi intención, y que lamento profundamente", ha continuado, explicando que eliminó con la mayor celeridad el comentario en cuanto comprendió su fallo: "El odio y la desinformación se extienden con demasiada facilidad estos días. Esta vez con mis propias manos".

"Me equivoqué al escribir eso y reconozco que contribuí a que, comprensiblemente, la comunidad musulmana estuviera muy molesta. Respeto y amo a todas las comunidades amantes de la paz en todo el mundo. Fueron mis amigos musulmanes quienes ayudaron a entender y me mostraron el camino. Me comprometo a retribuir su amor y su comprensión. No podemos permitir que la ignorancia y la rabia se conviertan en nuestra perdición", ha dicho Blair.

Para acabar, se ofrece para "romper la cadena" del odio, así como se define como una mujer "dedicada" a la tolerancia y la paz para todos los que la desean". "Pido disculpas a aquellos miembros de la comunidad musulmana a quienes ofendí con mis palabras. Pido disculpas a mis amigos. Y pido disculpas a cualquiera que se haya sentido lastimado. Lo haré mejor", ha finalizado.