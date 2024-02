El Cermi y la Fundación Derecho y Discapacidad examinan los 10 años de vigencia de la Ley General de Discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Fundación Derecho y Discapacidad (FDyD) examinaron de forma “minuciosa” los diez años de vigencia de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social en una obra colectiva producto de la contribución de personas expertas, que con perspectiva científica analizan las múltiples dimensiones de esta ley.

El volumen, publicado bajo el título ‘La Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (2013-2023): Balance crítico’, fue presentado este lunes en la sede del Cermi, en Madrid.

Ambas entidades promovieron esta investigación jurídico-legal coincidiendo con que el mes de noviembre del año 2023 se cumplía el décimo aniversario de la promulgación del texto refundido de esta legislación marco general en materia de personas con discapacidad en nuestro país, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

Esta obra colectiva, coordinada por Rafael de Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno, nutre la serie ‘Derecho de la Discapacidad’ de la colección Grandes Tratados de Aranzadi, la referencia editorial en español sobre promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad.

El acto de presentación del libro, conducido por la directora ejecutiva de Cermi, Pilar Villarino, contó con la participación del ex director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Ignacio Tremiño; la ex subdirectora general de Coordinación y Ordenación de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad Mercedes Jaraba; el activista, doctor en derecho y Patrono de la FDyD, Javier Miranda, y el secretario general de la ONCE y de la FDyD, Rafael de Lorenzo.

En este sentido, la directora ejecutiva del Cermi insistió en la importancia de generar conocimiento valioso sobre discapacidad. Por su parte, Ignacio Tremiño, prologuista del libro, recordó que en el periodo 2012-2013 fue muy meritorio sacar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

Era un texto refundido que era complejo por lo que suponía y las consecuencias que tenía

En esta misma línea apuntó Mercedes Jaraba que “fueron años muy intensos. Esta Ley salió adelante con el trabajo de mucha gente. Era un texto refundido que era complejo por lo que suponía y las consecuencias que tenía”.

Javier Miranda, por su lado, señaló que “el patrimonio más importante del movimiento Cermi, de la FDyD es el talento con el que contamos, que es la aportación de mucha gente. Esto no es una obra personal es un trabajo colectivo”.

Para finalizar, Rafael de Lorenzo quiso resaltar que “esta Ley es un texto que ha estado a caballo de distintas legislaturas e ideologías de los gobiernos, lo cual habla de un nivel de consenso y apoyo al sector de la discapacidad”.