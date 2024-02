El Festival Internacional de la Canción de España no se celebrará finalmente en la Comunidad Valenciana y su presentación, prevista para este miércoles, se retrasa.

El certamen se anunció el pasado jueves y se señalaba que contaba con el apoyo de la Vicepresidencia y Conselleria de Cultura y Deporte de la Generalitat, así como de la radiotelevisión pública valenciana, À Punt.

Horas más tarde, Presidencia de la Generalitat emitió un comunicado en el que aseguraban que el gobierno valenciano no apoyaría "ni institucional ni económicamente" este certamen al considerar que "puede haber alguna duplicidad con otro que se celebra con estas características" en la Comunidad, como es el caso del Benidorm Fest.

En un comunicado publicado en su página web este martes, la organización del certamen ha señalado que han aplazado la presentación del festival y que "en breves" comunicarán su nueva ubicación, fuera de la Comunidad Valenciana.

Este lunes, el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Barrera, señaló que "aunque no se llegó a firmar nada, sí se hizo una declaración de intenciones". No obstante, subrayó que "en un momento determinado" vieron que entraba en colisión con el Benidorm Fest y entendieron que "lo prudente políticamente era paralizar las ayudas".

"No decimos que en años posteriores no se pueda abordar este tema desde otra perspectiva, pero por reactivar un nuevo proyecto no podemos perjudicar a otro que está muy consolidado y que es muy potente", manifestó.