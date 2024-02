Alyssa Milano recibe críticas por llevar a su hijo a la Super Bowl tras pedir dinero para su equipo de béisbol

La actriz Alyssa Milano fue muy criticada el pasado mes de enero por pedir a sus seguidores a través de X que hiciesen donaciones para el equipo de béisbol de su hijo, Milo. Pero la polémica ha aumentado por ir con él a la Super Bowl.

"Mi colega", expresó la intérprete de Embrujadas en una publicación de Instagram en la que aparece junto a Milo, mientras disfrutaban del partido. Esto desató las críticas de los usuarios de la red social después de la polémica que protagonizó unas semanas antes.

"Para esto era la recaudación", expresó uno de los usuarios, que criticaba que gastase tanto dinero en las entradas del partido y no en ayudar al equipo de su hijo.

La actriz cuenta con un patrimonio de más de 10 millones de dólares, lo que provocó que muchos comentaran que no era coherente que pidiese donaciones para el equipo de su hijo y luego acudiese al partido, cuyas entradas pueden costar entre 950 y 9.500 dólares.

"Ahora compras estas entradas de la Super Bowl. Se sabe que tienes millones. ¡Que paséis un bonito día!", expresó uno de los usuarios de la red social. "¿Tienes dinero para llevar a tu hijo a la Super Bowl pero quieres que otra gente done dinero al equipo de béisbol de tu hijo?", comentaron también en la publicación.

Cuando estalló la polémica por la recaudación de fondos, Alyssa Milano trató de justificarse y aclaró que ella contribuía con las familias de los niños que no pueden pagar las cuotas mensuales, pero que "no podía permitirse el lujo" de cubrir todos los gastos del viaje. Pero, en este caso, la actriz aún no se ha pronunciado en redes sociales.