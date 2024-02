Alyssa Milano, en el punto de mira por pedir dinero para ayudar al equipo de beisbol de su hijo

Alyssa Milano no deja de estar en boca de todo el mundo. El 2024 no ha empezado de la mejor manera para ella, y prueba de ello ha sido todas las polémicas en las que se ha visto envuelta. Aunque, en la última de ellas, no solo ha sido protagonista la actriz, sino toda su familia.

Todo comenzaba a raíz de una publicación en X, la red social conocida anteriormente como Twitter. En esta, la intérprete de Embrujadas pedía a sus seguidores que donasen dinero en una página web de recaudación de fondos para su hijo. El pequeño y todo su equipo de béisbol querían ir a la villa de Cooperstown a jugar un partido, pero no tenían el dinero suficiente para hacerlo.

Esta no es la primera vez que un equipo con pocos recursos hace este tipo de peticiones, sin embargo, no son pocos los usuarios que han asegurado que en este caso es poco coherente. Según han destacado, ella y su familia tienen medios más que suficientes como para poder permitirse ayudar a los jóvenes sin tener que pedírselo a sus fans.

Unas palabras que a la actriz no le gustaron lo más mínimo y no dudó en responder a través de su perfil. "Los medios de comunicación me preguntan si he contribuido económicamente al equipo de béisbol de mi hijo. He pagado los uniformes de todo el equipo y de los entrenadores, he organizado fiestas de cumpleaños y patrocino a los niños que no pueden pagar las cuotas mensuales".

Además, ha asegurado que los pequeños también ponen su propio granito de arena haciendo pequeñas actividades como "lavados de coches, noches de cine y muchas otras cosas divertidas". Así, ha querido dar las gracias a los que han colaborado con el proyecto, asegurando que han hecho "las cosas más fáciles para estos chicos y sus familias".

El problema es que no solo ella ha recibido comentarios negativos, sino que a su hijo de doce años también le han comentado todo tipo de cosas. "Oye, ¡gracias por ayudar a los perros abandonados! Espero que tu madre, que tiene un patrimonio neto de 10 millones de dólares, donase al refugio. Además, sabiendo que ella tiene ese dinero, no debería estar preguntando a gente con ingresos medios que done a un equipo de béisbol. Es ridículo y egoísta por su parte. Habla con tu madre", ha escrito un seguidor.

Un mensaje al que el propio Milo, el hijo de la actriz, ha querido responder defendiendo a su madre: "Por favor, vete de mi cuenta. Solo tengo 12 años y amo a mi mamá. Ella es una de las mejores personas del mundo y hace muchísimo por todos".