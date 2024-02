El autor de la portada del álbum de Estopa defiende la combinación de IA y trabajo manual en su diseño

Estopa ha decidido agitar las aguas de nuevo. El pasado viernes muchos ilustradores y diseñadores criticaron en redes la última portada del nuevo disco del dúo, Estopía, por haber utilizado la inteligencia artificial para su creación. Los hermanos Muñoz pidieron disculpas en X ante la cantidad de recriminaciones que recibieron. Este lunes, han decidido abrir de nuevo el melón con la publicación de un comunicado del ilustrador de todos sus discos, el Jandi, que es además uno de sus más cercanos amigos.

"No estoy demasiado interesado en redes sociales. Aun así, me ha resultado imposible no saber de la polémica generada en torno a la portada del último disco de Estopa, Estopía. No me hace especial ilusión tener que dar explicaciones, pero puesto que, por lo visto, el grupo está recibiendo una serie de acusaciones sin culpa ni sustento, pensé que debería hacerlo", comienza diciendo el Jandi.

Tras una exégesis sobre sus inicios en el mundo de la producción audiovisual, del diseño y la ilustración, el Jandi informa de cómo fue David Muñoz quien sugirió que la portada de Estopía imitase a El jardín de las delicias de El Bosco y cómo decidieron que la idea que tenían acabara materializándose.

Para zanjar el tema. El autor de la portada nos ha pedido ke publikemos esta carta aclaratoria, ya ke él actualmente no tiene redes. pic.twitter.com/HSOiMtPwvO — Estopa (@estopaoficial) February 12, 2024

"Nos encantaba, pero ¿cómo resolverlo técnicamente? Como en cualquier trabajo, disponíamos de un tiempo y un presupuesto limitados, y aunque le dediqué muchas más horas de las que este cubría, hubiese necesitado infinitamente más para conseguir lo que nos proponíamos, con el nivel e detalle que buscábamos, ilustrándolo a mano", afirma.

Es en este punto en el que el Jandi se refiere a la inteligencia artificial como un soporte que en el apoyar el trabajo manual y como una herramienta que, de haberle cedido todo el peso del diseño, no habría conseguido el nivel de detalle que él aportó al producto final.

"Era imposible que una IA generase algo así. Era absolutamente imposible. Y eso es tan fácil de comprobar como intentar encontrar en todo este puto mundo de internet una imagen generada con IA de esa complejidad, detalle y densidad de personajes. Pero, aunque eso hubiese sido posible, no lo hubiéramos hecho, ya que yo cobro por horas trabajadas y disfruto de mi trabajo", espeta el Jandi, que insiste en que en ningún momento intentaron "ocultar" la posibilidad de utilizar la tecnología para el diseño de la portada.

"Ha sido, sin duda", concluye, "el proyecto más complejo, que más intensamente me ha absorbido, que más me ha hecho sufrir y con el que más he aprendido y disfrutado creativamente. Y mi familia, y los que me rodean, lo saben".