La fotógrafa Belén Serrano capta en su reportaje 'Miradas de ausencia' la realidad que viven los niños ciegos en países pobres

La fotógrafa Belén Serrano publica una nueva edición de su proyecto ‘Miradas de ausencia’, un reportaje documental en el que, a través de imágenes captadas en distintos países, pretende “atrapar los sueños y realidades” de niños ciegos.

Son menores que viven en países como India, Vietnam, Albania, Marruecos, Madagascar, Mali, Perú, Sri Lanka o Myanmar. “Discapacidad, pobreza, hambre, injusticia social, guerras. No sé muy bien por qué le llamamos tercer mundo. Intuyo que es una forma de excluirlo del nuestro. Podría ser desidia, olvido, rechazo, egoísmo. Estamos ausentes… no estamos, donde no queremos, donde no hay intereses, donde duele, donde se sufre. Miradas de ausencia”, reflexiona la autora en la presentación de este volumen.

En muchos de países en desarrollo, para una familia es un lastre tener un hijo ciego, hasta el punto de esconderlos a sus propios vecinos

Añade Serrano que, “con este reportaje documental sobre los niños invidentes, me gustaría reivindicar la función testimonial de la fotografía, como instrumento sensibilizador para dar a conocer la realidad en la que viven millones de niños en el mundo, desde un prisma real, sin artificios. Invitando al lector a adentrarse en su vida cotidiana y a percibir por medio de las imágenes una realidad desconocida”.

“La discapacidad”, añade, "es un concepto que evoluciona a medida que la sociedad avanza, por eso en los países en vía de desarrollo se encuentran con muchos más obstáculos para su plena integración. En muchos de ellos, en los cuales para una familia es un lastre tener un hijo ciego, hasta el punto de esconderlos a sus propios vecinos, aislarlos o abandonarlos a su suerte y son pocos los privilegiados que pueden asistir a un colegio especial, donde puedan recibir una educación acorde con su discapacidad”.