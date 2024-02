Más de la mitad de los estadounidenses creen que Trump y Biden son demasiado mayores para competir por la Casa Blanca

Más de la mitad de los estadounidenses consultados en un sondeo de ABC News/Ipsos cree que tanto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como su predecesor, Donald Trump, son demasiado mayores como para volver a competir por la Casa Blanca como ya hicieran en 2020.

Un 59% de los encuestados concluye que tanto Trump como Biden ya no están capacitados, por edad, para dirigir el país, aunque en el terreno individual y en el caso particular de Biden el porcentaje es claramente mayoritario: un 86% creen que es demasiado mayor para volver a ser presidente del país, mientras que un 62% cree que el magnate no debería desempeñar el cargo.

La encuesta ha sido efectuada entre el 9 y el 10 de febrero, después de la publicación del informe del fiscal especial Robert Hur sobre Joe Biden, que describía al mandatario como un hombre veterano con problemas de memoria.

Particularmente notable es la diferencia registrada en el sondeo cuando entrevista según afinidades de partido. Un 73% de votantes declarados como demócratas cree que Biden, de 81 años, es demasiado mayor, pero solo un 35% de votantes republicanos considera a Trump, de 77 años, como inválido para el cargo.