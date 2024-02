Benidorm no es ‘Casablanca’

El pacto del PP y Vox en la Comunitat no va a terminar como la película Casablanca. Ni fue el inicio de una gran amistad ni lo será. El matrimonio entre ambas formaciones fue de conveniencia forzada, entre otros motivos porque en Vox tenían claro que sus votantes no iban a comprender que no se pusiera fin al Botànic.

Pero una cosa es un pacto de gobierno y otra bien distinta convivir con un proyecto conjunto. Y a medida que se aproximen elecciones las "discrepancias", como las denomina Carlos Mazón, van a darnos titulares como los de la semana pasada en el Benidorm Fest.

La presencia y apoyo del president a la marca Orgull de Comunitat para la inclusión del colectivo Lgtbi obligó a los de Vox a desmarcarse pensando en su electorado. Vicente Barrera llegó a declarar que el PP compraba "el marco ideológico de la izquierda".

Las diferencias entre ambas formaciones tienen dos escenarios: lo personal y lo programático. Lo personal porque Vox es la suma de muchos personalismos y protagonismos. En el partido de Abascal cada uno hace la guerra por su cuenta y están más pendientes de los focos que de construir un modelo alternativo a la centroderecha. Solo hay que ver el afán de protagonismo de Juan Manuel Badenas en el ayuntamiento de Valencia.

Lo programático es de mayor calado. En octubre de 2022, durante la presentación de su libro España en su laberinto, José Manuel García-Margallo, que tenía sentado a su derecha a Carlos Mazón, afirmó sin ambages que el PP tenía unas líneas rojas que jamás debía cruzar en un futurible pacto con Vox: europeísmo, lucha contra la violencia de género y defensa de la España autonómica.

Margallo habló del centro como única alternativa y parece que Mazón le escuchó con atención. Su suerte es que no tiene de aliado a un ‘animal político’ que le haga sombra, como le pasó a Ximo Puig con Mónica Oltra.