Narcotráfico, la gran amenaza

Estos días se habla mucho de preocupaciones sociales. Los agricultores empiezan a expresar las de subsistencia, que no son pocas, y los ciudadanos se quejan de los parones que las tractoradas causan en las autopistas. Todos tenemos preocupaciones sociales y compartimos colectivas. Yo estoy deseando ver un día de estos al profesor Tezanos para preguntarle que número ocupa entre las preocupaciones de la gente el narcotráfico. Sabemos que la amnistía a Puigdemont y sus terroristas de cabecera anda por el puesto treinta y ocho.

Poca preocupación, en mi modesto pensar, pero yo nunca me he creído en tanta posesión de la verdad espiritual y material como contabiliza el CIS la amnistía a un golpista teniendo que flexibilizar la Constitución. Además hay otras más urgentes. Este fin de semana, dos guardias civiles murieron en un enfrentamiento con una narcolancha. Los vecinos de Barbate que presenciaron tan deplorable lamentable de cerca salieron a la calle el sábado para expresar su dolor por las víctimas y también, claro, su expresivo rechazo a esa criminal amenaza contra la vida que son las drogas y su comercialización.

La droga y los que se aprovechan de ellas para matar, además de enriquecerse, son la mayor delincuencia que nos amenaza actualmente en España y el mayor peligro que nos acecha desde que vamos al colegio por cuyos alrededores suelen merodear los mercaderes de la muerte que intentan ganarse clientes futuros condenando a niños ingenuos y que el Gobierno no persigue. La droga no es sólo el suicidio que provoca el consumirla, quizás tengan algo de razón los que mantienen la tesis de que consumirla es voluntario y caro. Pero eso es riesgo voluntario y no un problema único para los demás.

Otro es la violencia que genera, una violencia que aumenta de manera imparable. La poco conocida en España Ofast, la institución antidrogas francesa, ha lanzado un expresiva voz de alarma no sólo para sus gobernantes y compatriotas: el narcotráfico, en manos de criminales extranjeros y franceses, es el principal factor de desestabilización y violencia. La inteligencia natural, de momento más fiable que la artificial, de los vecinos de Barbate protestando pacíficamente en la calle lo dijeron muy bien: "Menos amnistía y más policía".