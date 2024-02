Yaiza Martín se somete a un nuevo retoque estético: "Ginés dice que me voy a parecer a Carmen de Mairena"

Hace menos de un mes Yaiza Martín y Ginés Corregüela se dieron el 'sí quiero' y parecen encontrarse en su mejor momento. Pero las parejas no siempre coinciden en todo y Corregüela parece no estar conforme con el nuevo retoque estético al que se ha sometido su mujer.

Yaiza Martín regresó a Santa Cruz de Tenerife para pasar por una clínica estética e infiltrarse ácido hialurónico en los labios. Su intención era acabar con su falta de volumen y forma y retocar sus arrugas.

"No tengo labio, y tengo código de barras", expresó a través de sus stories de Instagram antes de someterse al tratamiento. Aseguró que tenía un poco de "miedo", pero finalmente no le dolió nada.

El que se ha convertido en su marido recientemente no estaba conforme con que se sometiese a este tipo de retoques. Según explicó la propia Yaiza, Ginés le intentó advertir de los peligros que puede acarrear y de que este tipo de infiltraciones puede no tener el resultado esperado si no se ejecutan correctamente.

"Me voy a pinchar. El niño mío dice que voy a parecer Carmen de Mairena, pero yo creo que no. Yo creo que me va a quedar como yo quiero", expresó la exparticipante del concurso de Telecinco mientras se dirigía a la clínica. "Tengo un diseño que le voy a enseñar al doctor y estoy segura de que me va a quedar así", añadió.

Tras su paso por la clínica, Yaiza Martín mostró el antes y el después de sus labios, imágenes en las que se puede apreciar una mejoría en el perfil del labio y también en su forma, con un arco de cupido mucho más marcado y las casi inexistentes arrugas sobre el labio superior.