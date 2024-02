La fobia que no permitió al cantante mexicano Vicente Fernández triunfar en España

Es complicado no oír un bolero, un corrido o una ranchera y que no venga a la mente, en algún momento, la voz de Vicente Fernández. El Charro de Huentitán, quien falleció a finales de 2021 a los 81 años de edad, consiguió ser un enorme referente de la música mexicana más allá de las fronteras del país.

Sin embargo, según su hijo, el también cantante Alejandro Fernández, le faltó algo para acabar de triunfar del todo en el resto del mundo, sobre todo en España, como sí hicieron, por ejemplo, Chavela Vargas o, en el camino contrario, Rocío Dúrcal. Y ese algo no fue sino un miedo que tenía Vicente Fernández a los aviones.

En una entrevista que ha concedido el músico de 52 años a la periodista Andrea Legarreta en el programa Hoy y que recoge el portal Quién, ha declarado: "A él no le gustaba tanto viajar… No, es que aborrecía subirse a un avión, lo odiaba, te lo juro, era su pesadilla".

Aunque entre bromas sobre si tenía que tomar "unas gotitas" de tequila, según la presentadora, Alejandro ha añadido que, cuando no le quedaba más remedio que tomar un vuelo tenía que "chingarse" y viajar, fue esa losa la que impidió que su triunfo en Europa fuese total, dado que volar "siempre fue como su terror".

"De hecho, mi padre no logró hacer una carrera en España por el pavor que le tenía a los aviones… No, no pavor, más bien era como una fobia. Él era una persona muy inquieta, y decirle que iba a estar encerrado ocho horas en un avión, o nueve, no", ha declarado su hijo.

Afortunadamente para él, ha añadido, esta fobia no fue heredada, ya que él sí disfruta de conocer nuevos lugares y explorar otras culturas, lo que le ha permitido no solo darse a conocer en más rincones, sino también expandir el legado de su progenitor.

"Me gusta conocer la cultura del país por la comida. Lo primero que hago al llegar a cualquier país ajeno es meterme a ver qué se come, qué disfrutan, qué lugares [de interés] hay. Me gusta darme mis espacios cuando estoy trabajando y salirme de mi cápsula, no estar encerrado", ha finalizado.