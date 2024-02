Marta Robles dirige su primer festival literario, Rosa&Negro, un 'matrimonio' bien avenido entre el amor y la muerte

Este nuevo y diferente festival, Rosa&Negro, nació de un cordial cruce entre escritoras: la periodista Marta Robles, especializada en novela noir, y Alice Kellen, la reina de la novela romántica en España. Marta Robles, su directora, comenzó entonces a gestar una idea que verá la luz entre el 13 y el 18 de febrero, en la localidad madrileña de Tres Cantos. Por algo, los crímenes y el romance son las tendencias más consumidas de la literatura, destaca Robles.

"En aquel encuentro, Alice Kellen y yo nos hicimos muy amigas y la curiosidad me hizo leerla porque su obra es un fénómeno, es la autora española más vendida en los últimos años (con títulos como Donde todo brilla y El mapa de los anhelos). Me di cuenta de que había muchos lazos de unión entre su género, la novela romántica, y el mío, lo negro, también por los prejuicios que arrastran ambos".

Esta novedosa cita literaria, -el matrimonio entre el amor y la muerte, entre Eros y Tánato-, como lo resume Robles, es desde su mismo nombre un guiño y homenaje a "San" Stendhal, cuya obra Rojo y Negro es una de las novelas favoritas de Robles.

Marta Robles, periodista, escritora y ahora gestora de Rosa&Negro. Ayuntamiento de Tres Cantos.

"El amor y la muerte son los ejes de nuestras vidas, están en las perspectivas de todos. El amor mueve el mundo más que la muerte, porque esta nos afecta, no porque nos vayamos, sino porque nos separa de nuestros seres queridos. Ambos hechos están presentes en la literatura y en la vida".

Robles está muy satisfecha de este proyecto que se materializará en horas y que cuenta con Alice Kellen como madrina. "Es único, hay muchos festivales de género negro, de lo romántico, pero nunca se habían enfrentado, o mejor dicho, no se habían entrelazado. Todas las mesas van a ser transversales, van a conversar y explorar sus elementos de unión. Esto es muy enriquecedor y aunar a los visitantes de estos dos géneros, los más demandados, me parecía especialmente atractivo".

Este certamen reúne muchos aspectos que son muy llamativos para los jóvenes

Hay un propósito educativo más en la iniciativa de Rosa&Negro, que es captar la atención de los lectores jóvenes. "Los jóvenes, que empiezan a leer, lo hacen por medio de la novela romántica. Por eso, este certamen les puede interesar, porque hay distintas iniciativas dentro del ciclo, como cine, fórums, cortos, comics y otros formatos que pertenecen al mundo audiovisual y que son muy llamativos para ellos".

Elisa Miguel, concejala de Cultura de Tres Cantos, y Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, junto a Robles. Ayuntamiento de Tres Cantos

La Marta Robles periodista se impone a la escritora (Luisa y los espejos y La chica a la que no supiste amar, entre muchos) en este 'duelo' por la literatura. "No voy a participar como escritora, no es lo que me toca. He organizado las mesas, decidido los participantes, he contado con grandes escritores y personas de buenos festivales, como los de Pamplona Valencia, Granada, Gijón… Voy a estar moderando una mesa entre Aro Sainz de la Maza (El verdugo de Gaudí) y Alice Kellen y presentando... Pero no me parece que sea bonito participar como escritora".

¿Por qué Tres Cantos como sede para esta propuesta? Robles lo tiene claro: "Es la ciudad del cine, está Netflix, Movistar y Secuoya y la universidad de la editorial Planeta, The Core School, donde vamos a hacer encuentros. Es muy activa culturalmente, su ayuntamiento está dispuesto a hacer cosas, y de paso, los tricantinos son apasionados de la cultura. Tenía todos los elementos para convertirse en la sede".

El festival nace de manera humilde pero con vocación de perpetuarse

Lectora voraz y escritora casi todo el tiempo (lleva 17 libros publicados), Marta conoce la obra de todos los intervinientes y a donde no ha llegado, está aterrizando, gustosa ahora. "Los autores de negra son parte de mi vida, pero en romántica me estoy haciendo un Máster. También he visto todas las películas que se van a proyectar".

Se refiere la gestora de esta idea a una veintena de escritores que participarán, entre ellos, Lorenzo Silvia, Susana Martín Gijón, Abril Camino, Carmen Posadas, Blue Jeans, Espido Freire y Mónica Rouanet. Uno de los momentos más emocionantes para Robles será la recreación de parte del monólogo del escritor Fernando Marías, fallecido en 2022, Esta noche moriré, a cargo de su hijo, el actor Ramón Robles.

El amplio programa, que se disemina por distintos escenarios de Tres Cantos, incluye un ciclo de películas, un concurso de microrrelatos para alumnos de institutos y colegios de la localidad y un concierto de rock&roll. También habrá un premio final para una novela adscrita a cada categoría.

El festival, que comienza "de manera humilde", nace con voluntad de perpetuarse, como señala su directora, aunque ahora lo que le interesa es "volcarme en los tricantinos, en los madrileños y en los españoles que quieran acercarse".

Marta Robles no quiere adelantar qué otras cosas tiene entre manos como escritora, pero sí subraya que "yo soy una observadora de la realidad y de la vida y estaré muy atenta a todo cuanto pase. Los escritores somos ladrones de conversaciones ajenas. A veces una charla te cambia el rumbo de la vida. Espero aprender mucho de los colegas y amigos".

Todas las actividades (charlas, coloquios, mesas redondas, encuentros con autores, dramatización y proyecciones) serán de asistencia gratuita, hasta completar aforo, indica la organización del evento.

Más información:

https://360y5.es/wpcontent/uploads/2024/02/ROSA_Y_NEGRO.pdf