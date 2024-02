La escritora Marianne Williamson abandona la carrera por la nominación del Partido Demócrata

La escritora de libros de autoayuda Marianne Williamson ha anunciado este martes que suspende su campaña para la nominación del Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos tras conseguir apenas un 3 % de los apoyos en las primarias de su formación en Nevada.

"Agradezco enormemente a todas las personas increíbles que me acompañaron en nuestro viaje político durante los últimos diez meses. Aunque el nivel de nuestro fracaso es obvio para todos, algo de éxito hemos tenido realmente", ha dicho Williamson este martes en un comunicado dirigido a sus simpatizantes y recogido por la prensa de EEUU.

La escritora llegó a registrar un 10 % en las encuestas que la auparon a tratar de competir el liderazgo del partido con Biden, pero ese porcentaje la hizo tocar techo y de ahí fue en caída.

Williamson también ha publicado una carta anunciando su retirada de la carrera en su página de ActBlue, la plataforma que los demócratas utilizan para recibir donaciones políticas.

Los continuos problemas de Williamson para recaudar fondos ya habían desembocado en una campaña endeudada por la que rotaron decenas de empleados descontentos que se salieron de su círculo o que fueron despedidos.

El Comité Nacional Demócrata decidió no organizar ningún debate de primarias y su candidatura no supuso nunca una amenaza para la reelección del presidente de EE UU, Joe Biden, que ya ha cosechado triunfos rotundos en las primarias demócratas de Nevada (aproximadamente el 90 % de los votos), en Carolina del Sur (96 %) y Nuevo Hampshire (64 %).

"El otro día leí una cita que decía que los atardeceres son la prueba de que los finales también pueden ser hermosos", ha dicho Williamson en un vídeo adjunto al comunicado.

Esta era la segunda campaña a la presidencia de la escritora, que ya lo intentó en las últimas elecciones. No ha dicho si volverá a presentarse, pero este próximo mes de mayo regresa al mundo editorial con el libro The Mystic Jesus: The Mind of Love.

"Procesar esta experiencia será en sí mismo un viaje continuo, y el perdón me guiará a medida que avance por él. No permitiré que el tormento mental de todos los 'hubiera' o 'hubiera' o 'hubiera' me ate al pasado, sino que me centraré en la historia más amplia", ha afirmado Williamson en su despedida.