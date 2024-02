Manuela Trasobares, emocionada por el homenaje que le hace Nebulossa en 'Zorra': "Convierte en bonito lo que ha sido muy feo"

Nada más terminar la actuación que la convertiría en la ganadora del Benidorm Fest 2024, la cantante de Nebulossa, Mery Bas, lanzó un grito al público: "¡Tira la copa!". Al otro lado de la pantalla, la mujer a la que estaba haciendo referencia, Manuela Trasobares, rompió a llorar: "No me lo esperaba, me emocionó muchísimo".

Y es que Trasobares, una artista multidisciplinar residente en Geldo (Castellón), es una de las mujeres a la que homenajea el videoclip de la canción que representará a España en Eurovisión, Zorra. En él, Bas recrea la intervención de Trasobares en un programa de Canal 9, Parle vosté, calle vosté, de los años 90, donde, además de lanzar un mensaje de liberación de las mujeres, tiró una copa al suelo y animó a quienes la apoyaban a hacerlo.

Cuando se enteró de la existencia del videoclip, Trasobares se interesó por la canción: "Me pareció muy chula y muy interesante porque estaba poniendo en su lugar ese concepto que tantas veces nos han dicho a las mujeres, y en este caso, invita a todas a liberarse. Es muy bonito, enseguida me encantó ese mensaje", ha relatado a Europa Press en una entrevista.

Y es que, para la artista, este es un mensaje "muy progresista" que pone a España en una dimensión "muy cosmopolita, muy de vanguardia" y que sitúa al país "a la cabeza de todos los estados que puede haber de la libertad". "Esto es una apología a la libertad y a la libertad individual, seas hombre o mujer o lo que quieras", ha añadido.

"Es convertir en bonito lo que hasta ahora ha sido muy feo, prohibido, censurado, vetado y metido debajo de un baúl. El despertar de estos conceptos marginados para darles su ponderación, creo que es muy positivo", ha explicado.

Consciente de que hay mujeres que se puedan sentir heridas por la palabra que da nombre a la canción, ha señalado: "No todo el mundo ha vivido esto igual. Yo puedo entender que haya mujeres que han sufrido por esto, y yo las entiendo. Hay muchas mujeres que han estado marcadas por hombres o por la vida que les ha obligado a hacer una determinada forma de vida. Ellas pueden sentirse heridas, a lo mejor, ante esto, pero yo pienso que también es como una cura, una redención, es darle la vuelta a la tortilla".

"Toda mujer que se pueda sentir herida ante esto tiene que hacer una buena reflexión, o que alguien la ayude a hacer esa reflexión, y hacerla entender que precisamente lo que estamos haciendo es darle la vuelta a todo. Nosotras venimos de haber sido insultadas, pero es que ahora cogemos el insulto y nos reímos de los que nos han insultado. Es la ironía de la hipocresía que existe pero llevada al último extremo", ha añadido.

"El mensaje es muy potente"

Preguntada sobre el alcance que está teniendo Zorra, Trasobares ha señalado: "Es el termómetro de lo que representa esta canción. Cuando todo el mundo está hablando de ella, es porque el mensaje es muy potente. En un principio fue el movimiento LGTBI quien más se pronunció, pero es que ahora se está pronunciando todo el mundo porque todo el mundo se da cuenta de que esto es lo más feminista, transgresor y lo más antipatriarcal que existe", ha añadido.

Respecto a las críticas a la canción desde sectores "reaccionarios", Trasobares ha señalado: "A nivel cultural, social, la historia es un no parar de ir adelante y atrás, y a veces, atrás, atrás y atrás. Los sectores reaccionarios de las sociedades siempre van a estar en contra de todos los movimientos que rompan el esquema hombre-mujer, lo que no sea un sexo reproductor o que haya otras opciones sexuales".

La artista ha expresado que siente "mucho orgullo" sobre la referencia a ella en el videoclip porque "todo el mundo sabe que eso está inspirado" en ella. "Parece que haya salido yo en el momento del Benidorm Fest, que hubiera estado yo presente de alguna manera, y sí, he estado, claro, pero en alma o en espíritu, vaya", ha resumido.

Lo que sí le gustaría es conocer a Mery: "Me gustaría porque ellos sí se pusieron en contacto conmigo al principio, pero como tenían mucho que hacer, al final quedó solo en comunicación y yo les mostré mi emoción". De hecho, también ha remarcado la importancia de que una mujer de 56 años sea quien represente a España en Eurovisión con este mensaje: "Porque eso de que todos tenemos que ser jóvenes y bellos es algo muy anacrónico y muy patriarcal".

Y no tiene dudas de que el mensaje se entenderá en Europa: "Mira, solo hacen falta un par de autobuses o tres llenos de españoles y allí en Suecia gritando 'zorra, zorra, zorra', verás tú si lo van a entender". Porque para ella, en Benidorm, "el público la arropaba, es que es un himno". "Es un himno", ha concluido.