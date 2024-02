Desde que Lola Flores descollase como una de las grandes figuras del flamenco a nivel nacional e internacional desde su Jerez de la Frontera natal, la familia Flores se convirtió una de las más conocidas de nuestro país, dando lugar o acogiendo a grandes personalidades de la industria del entretenimiento, ya fuera delante de las cámaras en el mundo de la interpretación —Alba Flores, Ana Villa o Rosario Flores como chica Almodóvar—, encima de los escenarios como músicos — Carmen Flores, Antonio Flores— o incluso en el terreno de juego, como el exjugador y entrenador de fútbol Quique Sánchez Flores.

Y sin embargo, aun hay miembros más desconocidos para el gran público, como es el caso de Guillermo Furiase, hijo pequeño de Lolita Flores, hermano menor de Elena Furiase y que tiene el mismo nombre que su padre. Nació en Madrid el 2 de diciembre de 1993, fruto del matrimonio de su madre con el mánager argentino, el cual duró desde 1993 a 2001. Aficionado a la Fórmula 1 y forofo del Real Madrid, ha hecho incluso sus pinitos en el mundo de lamoda, desfilando para su amigo Eduardo Navarrete. Quizá por esa larga melena...

"Veo a Antonio, en eso se parece mucho a su tío. Me recuerda muchas veces a mi hermano sobre todo en su forma de ser, en el pronto que tiene", llegó a decir sobre él su madre, algo en lo que coincide su tía Rosario, como contó en Lazos de sangre: "Guillermo se parece mucho en personalidad a mi hermano. Es muy músico como él, está todo el día componiendo. Escribe muy bien y algún día puede darnos una sorpresa".

Siendo apenas un bebé, con prácticamente un año y medio de vida, su familia vivió seguidamente la pérdida de dos de sus más ilustres miembros: el 16 de mayo de 1995 fallecía Lola Flores debido a un cáncer de mama y, catorce días más tarde, el 30 de mayo, era hallado el cadáver de Antonio Flores, víctima de una sobredosis.

"Salía muchísimo y llegaba a mi casa con la hora justa de llevarlos al cole, ellos lo verían... Lo superé cantando, heredé la banda de mi hermano y me puse a trabajar a los 10 días. Cantaba canciones de él y mías, terminaba de trabajar y daba patadas a las puertas de los camerinos. Lo de mi madre era una muerte anunciada, pero mi hermano no. Me volví loca y me salvaron mis hijos", dijo en su momento Lolita sobre aquellas pérdidas tan consecutivas.

La artista había tenido una vida ligada a la prensa amarilla prácticamente desde que nació, por lo que no quería lo mismo para sus hijos, algo en lo que su padre estaba más que de acuerdo. No por nada cuando se separó de Lolita, Guillermo Furiase padre se retiró de la vida pública. De este modo, tanto Elena como Guillermo Jr. —o Fusi, como le conocen sus amistades— crecieron alejados de las cámaras, que solo volvieron en parte a la vida de Elena debido a su trabajo como actriz.

Pero no así para su hermano menor. En el programa Déjate querer, que conducía Toñi Moreno en 2022 para Mediaset, Guillermo hizo su debut televisivo, apareciendo por primera vez en un plató para sorprender a su madre, que apenas pudo pronunciar un "A él no le gustan estas cosas... Ay, mi Guillermo" ante las sentidas palabras de su hijo.

"Sabes que vivimos juntos y nos vemos siempre, pero sabes que, si soy fuerte en algo, es gracias a ti. Aunque yo no te lo diga, porque me cuesta mucho, te lo quiero decir muy grande hoy. Soy tu mayor fan como artista, como persona y como madre", confesó. "Gracias por cogerme el teléfono y estar siempre. Me voy haciendo mayor y eres muy importante para mí y para mi vida. Tienes dos pedazos de nietos, pero también tienes a tus hijos. ¡Te quiero con locura! Es la mejor forma de decirte que te quiero y que es un orgullo ser tu hijo", añadió.

"Me lo dicen mucho, que con el paso del tiempo me parezco a mi tío Antonio. Es el ADN", puntualizó. Y era normal que lo dijera: desde los 12 años toca la guitarra y compone canciones. Además, ha estado rodeado toda su vida de artistas. Por ejemplo, de Antonio Carmona, líder de Ketama, y su esposa, Mariola Orellana —representante de su tía Rosario e íntima amiga de su madre Lolita—. Con una de sus hijas, Marina Carmona, protagonizí en 2018, la serie en Instagram Dulces de Barrio, en la que daban vida a un matrimonio a punto de tener cuatrillizos.

Sin embargo, su gran proyecto es el grupo de rock Albha, creado en la primavera de 2014 con uno de sus grandes amigos de la infancia, Gonzalo Sierra, el bajista, quien hoy en día es el esposo de su hermana Elena y padre de su sobrino Noah.

Por ahora solo tienen un disco, Rey de Nada, publicado en 2015 y gracias al cual pudieron hacer una gira acompañando a la mítica banda de rock andaluz Triana. Además, Furi fue el encargado de componer la música para Llévame hasta el cielo, la primera obra teatral producida por su madre. Por último, desu faceta artística destaca su amor por la pinturay el dibujo.

Se le han conocido tres novias: la actriz y bloguera catalana Teresa Riott, la periodista deportiva sevillana Claudia García y, actualmente, la bailarina y directora y profesora de su propio estudio de danza Ruth Ferres, con quien si bien es cierto que tiene muy pocas fotografías, parece más que integrada en el clan de los Flores.