Belén Esteban habla de su encuentro con la reina: "Me dijo que la llamara Letizia"

Una distendida Belén Esteban ha visitado este lunes pasado el plató de Showiano, el programa de entrevistas conducido por Eva Soriano en Movistar +.

No ha habido tema que la madrileña haya rehuido, desde su cambio de peso, hasta su vida con su exnovio y padre de su hija, Jesulín de Ubrique, pasando por la propia reina Letizia, con la que se hizo una foto el pasado 25 de noviembre durante el 25 aniversario del periódico La Razón.

De aquel encuentro con los reyes, sabíamos que Belén les pidió un selfie al que amablemente se prestaron ellos.

En el plató de Showiano Esteban contó cómo fue la charla que mantuvo con la reina. "Me dijo que la llamara Letizia y me preguntó por mi madre", recordó. La de Paracuellos no perdió la oportunidad de animar a la madre de Leonor y Sofía a ver su programa Netflix, Sálvese quien pueda en Netflix.

Belén Esteban y Eva Soriano en 'Showriano'. MOVISTAR+

Belén Esteban ha desvelado que la foto que se hizo con la reina está enmarcada en el salón de la casa de su madre, Carmen Menéndez, a quien la colaboradora está muy unida.

Esteban manifestó un deseo respecto a los reyes: tener un grupo de WhatsApps con ellos para poder conversar a menudo de sus cosas.