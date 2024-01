Alba Paul se sincera en el pódcast de Violeta Mangriñán: "Besé a un chico por primera vez en 14 años"

Lo tienes crudo, el programa en Podimo de Violeta Mangriñan, ha tenido esta semana a Dulceida y Alba Paul de invitadas, con Fabio Colloricchio terminando la mesa para un pódcast en pareja.

En el espacio han reflexionado sobre las segundas oportunidades y sobre el tipo de personas que les atraen. Alba Paul ha asegurado que puede ver a los hombres guapos, pero no tiene un tipo predilecto.

"Con un par de copas, le parece divertido besarlos", ha confesado entonces Dulceida, revelando una aventura secreta de Alba durante su ruptura: "Se dio unos morreos con un chico".

"Me pareció majísimo y guapísimo", ha reconocido entre risas Alba: "Y yo le decía: 'Madre mía, tío, llevaba 14 años sin darme un beso con un hombre'".

Un pequeño desliz que no puso celosa a Dulceida, ya que ambas saben que no hubiera llegado hasta más. Se ha quedado en una divertida anécdota que Alba no quería reconocer en público.

Por eso, ha reafirmado que, a pesar de haber estado con hombres siendo joven, se dio cuenta de que era lesbiana "100%". Dulceida, por otra parte, ha defendido su bisexualidad.

No obstante, ha reflexionado sobre como serían sus futuras relaciones si no estuviera con Alba y ha comentado que no "volvería a estar con un hombre" en un vínculo serio.