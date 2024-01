Jesús Ortiz, padre de la reina Letizia: "No escribiré mis memorias, solo serviría para alimentar morbos innecesarios"

Jesús Ortiz, padre de la reina Letizia, se jubiló hace tres años. Trabajaba junto al también periodista Ladislao Azcona en la consultoría Estudio de Comunicación, fundada por el que fuera presentador del telediario

Ni antes ni después ha hablado el periodista nunca con la prensa, mucho menos de su hija. Pero ahora, Ortiz, de 73 años, acaba de dar una entrevista 'personal' en el periódico Faro de Vigo.

Con motivo de un amplio reportaje que ha escrito sobre Baiona en Escritura Pública, la revista del Consejo General del Notariado de España, que dirige su mujer, Ana Togores, Jesús Ortiz ha respondido a las preguntas de Faro de Vigo. La entrevista se realizó a través de correos electrónicos y conversación telefónica, como reseña el diario.

Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz, padres de la reina Letizia. Europa Press via Getty Images

Jersús rehusó amablemente desde el primer momento responder a ninguna pregunta relacionada con su hija. Sí se atrevió a contestar si en estos momentos se plantea escribir sus memorias, tras una vida entera dedicada al periodismo, oficio que aprendió de su madre, Menchu Álvarez, y que transmitió a su hija mayor antes de convertirse en reina.

"No sé. Lo he pensado alguna vez. Ahora creo que no lo haría. No serviría más que para alimentar morbos innecesarios. No quiero dar pie a nada. Hay un refrán en castellano que dice: ‘el que quiera comer peces, que se moje el culo’. Pues eso, el que quiera, que se lo trabaje".

El padre de la reina Letizia deja de este modo claro que no tiene previsto escribir sobre su vida. "No le voy a dar yo motivos a nadie para que llene páginas, opiniones y horas de televisión y radio. No tengo ningún interés. Tengo más que perder que ganar con esas cosas, no me merece la pena", asegura en la entrevista del medio gallego.

Su hija mayor se casó con el príncipe de Asturias el 220 de mayo de 2004. © Korpa

Sí habla con cariño Jesús de su progenitora, una conocida periodista radiofónica asturiana que falleció en verano de 2021. "Mamé la radio. Corrijo: mamé en la radio, porque mi madre ya trabajaba en el medio cuando yo nací, y no eran tiempos de permiso por maternidad, así que tocaba alimentar al niño en el trabajo (…) Más o menos a los diez años ya había decidido que yo quería dedicarme a todo lo que tuviera que ver con la comunicación".

El comunicador y periodista asturiano también habla de su pasión, ahora que está alejado en términos profesionales del periodismo: la música.

"Soy ‘músico’ de oído y me puedo tirar horas sacando los acordes a la guitarra de una canción que me haya gustado o a hacer mi propia versión de piano".

Una de las primeras visitas tras el compromiso de Felipe y Letizia fue ir a Asturias a ver a sus abuelos paternos. ARCHIVO

También dedica mucho tiempo a la lectura. "Leo constantemente, pero muy poco de ficción. Me provocan especial interés los artículos científicos y las investigaciones sobre aspectos históricos" explica Jesús.

Igualmente entra en el asunto de las redes sociales. "Hace mucho que estoy en Twitter, desde 2012. Cuando nació era una red de ‘microblogging’. Es decir, un sitio donde tú podías tener una opinión o comentar algo que veías y te parecía comentable. Yo lo sigo usando así. (…) Pero aquel que se empieza a poner torpe con distintas insinuaciones, pues le bloqueo y punto pelota (ríe). Y me quedo tan tranquilo", dice Ortiz.

Jesús Ortiz estuvo casado con Paloma Rocasolano, enfermera, hasta 1998. De ese matrimonio nacieron sus tres hijas, Letizia, Telma y Érika. Posteriormente, se casó con Ana Togores, en marzo de 2004, dos meses antes de la boda real.