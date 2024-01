Miguel Bernardeau se sincera sobre su ruptura con Aitana: "Me hizo bajar a los infiernos"

La ruptura entre Miguel Bernardeau y Aitana Ocaña después de cuatro años de relación fue una de las más sorprendentes que ocupó muchos titulares de la prensa rosa a finales de 2022. La expareja, siempre muy discreta y celosa de su intimidad, no quiso dar entonces más detalles sobre su separación. Ha sido ahora cuando el actor, que acaba de estrenar su nueva serie, Zorro, se ha abierto a contar cómo fue ese episodio en su vida.

En una entrevista para la revista Esquire, Bernardeau ha contado un viaje que hizo a Mauricio para ver ballenas y todo lo que ello supuso. "Era un momento personal en el que estaba escapando. Fue muy duro", ha admitido.

En aquel viaje, el actor ha contado que escapaba "de un momento de mi vida en el que me estaba reencontrando conmigo mismo después de una ruptura, una ruptura muy pública", ha dicho en referencia a su separación con la cantante catalana tras cuatro años de noviazgo.

Además, Bernardeau ha explicado que también trataba de reencontrarse con su "actor" y "redirigir" su vida. "Quería redescubrir hacia dónde quería ir", ha aclarado.

La exposición mediática de su vida privada por su relación y posterior ruptura con Aitana hizo que el actor de Élite alcanzase un punto de inflexión. "Hubo algo de cansarme mucho del tipo de exposición que estaba recibiendo. Porque yo nunca he sido una persona de exponer mi vida, y, sin embargo, sí que se ha expuesto, sin mi permiso ni mi consentimiento", ha señalado.

"Eso es lo que me hizo bajar a los infiernos", ha añadido, y a partir de ahí "me he reenamorado de una forma muy bonita de mi profesión porque es lo que me ha ayudado a recuperar la ilusión", ha confesado el actor.