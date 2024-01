El rockero Alice Cooper actuará el 28 de junio en Barcelona, dentro del Festival ALMA

La estrella del rock estadounidense Alice Cooper actuará el próximo 28 de junio en el recinto del Poble Espanyol de la capital catalana, dentro del Festival ALMA Barcelona.

Así lo ha anunciado la organización de este festival de verano, que se celebrará del 24 de junio al 21 de julio en el recinto de Montjuïc, en donde actuarán otros destacados grupos y artistas como Queens of the Stone Age, Take That, Sheryl Crow, Glen Hansard, Hozier, GIMS, Vetusta Morla o Valeria Castro.

Con la presencia de uno de los referentes mundiales del hard rock y el heavy metal, el festival garantiza al público "una experiencia única y electrizante, fusionando horror, vodevil y garage rock en un espectáculo que trasciende décadas de éxitos", ha informado el festival.

El espectáculo ofrecerá un viaje musical que abarca desde clásicos como Love It to Death hasta álbumes innovadores de los años 80 y 90 que consolidaron al estadounidense como un icono del rock mundial.

Alice Cooper, reconocido como uno de los pioneros del espectáculo teatral en el rock duro, ha dejado una huella en el mundo de la música, trascendiendo géneros y fronteras.

Próximo a cumplir los 76 años, el cantante es conocido por fusionar elementos de horror y rock en sus actuaciones, que incluyen elementos impactantes como sillas eléctricas, falsas guillotinas y boas constrictoras.

A lo largo de su extensa carrera, tanto con su banda original como en su trayectoria en solitario, Cooper ha creado innumerables éxitos, entre ellos Love It to Death, Killer y el himno rebelde School's Out.

En la década de los 80, el norteamericano, originario de Detroit, exploró diversas sonoridades en álbumes innovadores como Flush The Fashion (1980), Constrictor (1986) y Trash (1989).

Su influencia también se extendió al cine, con participaciones en películas de terror como Prince of Darkness y apariciones en programas icónicos como That 70's Show.

Durante la siguiente década, en los años 90, Cooper consolidó aún más su legado como un artista polifacético, redefiniendo constantemente los límites del rock y el entretenimiento con proyectos como Hey Stoopid (1991), The Last Temptation (1994) y el álbum en vivo Fistful of Alice (1997).