Críticas a Madonna por invitar al escenario a Amy Schumer en su último concierto

Hoy por hoy, y a pesar de las demandas por no empezar a tiempo sus conciertos, Madonna se encuentra en mitad de su The Celebration Tour, una gira en la que rinde homenaje a sus cuatro décadas de carrera en el mundo de la música. Y la artista, siempre controvertida e ingobernable, ha tenido un gesto en su último concierto que no ha gustado nada a sus seguidores: invitar al escenario a Amy Schumer.

La cantante de 65 años realizó este pasado martes por la noche un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York. En un momento dado de los shows está invitando a varias celebrities a unirse a ella como una "mala perra" que reparte partituras a los bailarines que actúan a su alrededor.

Mientras interpreta la canción Vogue, Madonna ha invitado a algunas celebrities como la diseñadora Donatella Versace y la modelo Julia Fox, pero en esta ocasión se decantó por la actriz y humorista Amy Schumer. Y eso no ha gustado nada a sus seguidores, quienes a través de las redes sociales han puesto el grito en el cielo.

Todo se debe a la cantidad de polémicas que ha acumulado recientemente Schumer debido a su apoyo total a Israel en su conflicto contra Palestina, llegando incluso a mofarse de las víctimas palestinas o a usar a Martin Luther King para apoyar el uso de la fuerza por parte del ejército israelí, lo que conllevó una reprimenda por parte de una de las hijas del famoso activista asesinado.

Todo ello le ha valido a Schumer que hoy en día sea tildada de sionista y de racista e islamófoba por los usuarios de las redes y que dichos comentarios hayan salpicado por tanto a Madonna, a quienes su fans defienden asegurando que siempre se ha mostrado a favor de la paz de la Franja de Gaza y en contra de cualquier discriminación por cuestión religiosa —aunque no hay que olvidar que atacó a Sinéad O'Connor cuando denunció en el Saturday Night Live los encubrimientos de los casos de pederastia en la iglesia católica—.

"Imagínate pagar una entrada carísima y luego esperar durante dos horas para que Madonna llegue tarde y que su invitada especial sea Amy Schumer. Yo estaría muy cabreado", escribía un usuario. "Lo peor que ha hecho Madonna", "Yo pediría que me devolviesen el dinero", "¿Cuántos niños palestinos han muerto en lo que ha durado la performance?" o preguntas sobre si no había ningún famoso más libre ese día han sido algunos de los comentarios.

Uno de los que se han vuelto más virales, sin embargo, asegura que hay que retomar la costumbre de lanzar tomates podridos al escenario cuando algo así ocurre.

Por ahora, ni Madonna ni Amy Schumer han hecho comentarios al respecto, si bien hay quien ha salido a defenderlas explicando que Amy ya pidió disculpas sobre sus palabras, si bien otros han explicado que dichas disculpas fueron no por convicción sino porque estaba viendo que perdía sus trabajos.