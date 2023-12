A sus 65 años, Madonna se encuentra reflexionando sobre sus recientes problemas de salud, quizá intentanto aprender de ellos de cara a 2024. Porque este 2023 que ya se acaba le ha tradído uno de los momentos más difíciles de su vida y en los que más cerca ha estado de la muerte, porque, según ha contado, llegó a estar hasta dos días en coma inducido.

La cantante de éxitos como Vogue, La isla bonita o Material girl ha dado uno de sus últimos conciertos de su gira, The Celebration Tour, en el barrio de Brooklyn, en Nueva York. Y allí, en el Barclays Center, ha explicado qué ha significado para ella haber podido superar su grave contratiempo médico.

"Es un maldito milagro que yo pueda estar aquí hoy", dijo Madonna sobre el escenario, dando a concoer a los asistentes que había pasado dos días en coma. Un tema que surgió cuando explicó que, entre el público esa noche, había "algunas personas muy importantes" para ella por haber permanecido a su lado en el hospital durante su infección bacteriana a finales del pasado junio.

De hecho, comenzó diciendo el nombre de una misteriosa mujer, Siobhan, que fue, según la cantante, quien la "arrastró" hasta el centro médico. "Ni siquiera lo recuerdo. Me desmayé en el suelo del cuarto de baño y me desperté en la UCI. Ella me salvó la vida", ha declarado la Reina del Pop.

Además de asegurar que "la única voz que escuchó" diciéndole que le apretase la mano fue la de su profesora de Cábala —un pensamiento esotérico—, Madonna explicó qué sintió justo cuando despertó del coma. "Cuando retomé la consciencia por primera vez, vi a mis seis increíbles hijos sentados a mi alrededor", dijo la artista, que bromeó afirmando que "casi" tiene que morirse "para conseguir reunirlos".

"Pero no, todos estaban muy asustados y yo no entendía lo que estaba pasando. Únicamente podía pensar: '¿Y si dejo solos a mis hijos?'. Me destrozaría dejarlos en este momento de sus vidas. No pensaba en mí, sino en ellos. Y también en mi madre y en lo asustada que debía de estar al saber que nos iba a dejar al resto atrás", finalizó Madonna.