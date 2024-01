Tal y como ha dado a conocer su círculo cercano y más tarde han confirmado sus hijos a través de Facebook, este pasado martes ha fallecido la cantante Melanie Safka, también conocida únicamente como Melanie, a los 76 años de edad, sin que haya salido a la luz ni la causa oficial ni las circunstancias de su muerte.

Melanie Safka era sobre todo famosa por haber cantado en el mítico festival de Woodstock en el año 1969, cuando tenía 22 años. Además fue una de las pocas participaciones de intérpretes solistas en ese cartel, ya que solo hubo tres solistas femeninas ese año, dejando una gran impresión en la audiencia.

Además, claro, de para ella misma, dado que su presenncia en el certamen acabó inspirándole para escribir más canciones, como uno de sus primeros éxitos, Lay Down (Candles in the Rain), de la que suele decirse que su letra hacía referencia a la hisóticoa reunión contracultural de carácter hippie.

Un par de años después de este concierto, Melanie lanzó un sencillo que acabaría siendo su gran contribución a la música, Brand New Key, que tomó aun más relevancia después de aparecer en una de las escenas más famosas —la audición porno del personaje de Dirk Diggler, encarnado por Mark Wahlberg— de la película Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson.

Esa misma canción ha aparecido además en otras producciones como Jackass 3-D, así como en series como It's Always Sunny in Philadelphia, The Bridge y Doctor Who. También ha sido interpretada en programas de éxito como American Idol y The Voice.

Aun así, Melanie Safka siguió trabajando en la música durante muchos años, con canciones como What Have They Done to My Song Ma, The Saddest Thing, Bitter Bad, Ring the Living Bell o The Nickel Song. Acabó incluso cantando a dúo un par de canciones con Miley Cyrus.

De hecho, según explican desde TMZ, se dice que estaba trabajando en un nuevo álbum, que sería solo de versiones de otros temas famosos, este mismo mes.

Sus hijos, Leilah, Jeordie y Beau Jarred, han confirmado su muerte con un comunicado: "Esta es la publicación más difícil que hemos tenido que escribir y sin embargo hay tantas cosas que queremos decir. En primer lugar, y sin que haya una manera fácil de decirlo... Nuestra madre se ha ido en paz de este mundo".