'Cuerpos especiales' celebra sus 500 programas con un 'show' en directo: "La radio es la mejor escuela para un cómico"

Este lunes 22 de enero, Cuerpos especiales, programa de Europa FM, celebró sus 500 programas con un live show desde el Teatro Alcázar de Madrid. Eva Soriano y Nacho García recibieron al público con un especial para conmemorar sus más de dos años de emisión, con grandes artistas invitados, entre los que se encuentran Abraham Mateo, Arde Bogotá, Beret, Chanel, Dani Fernández y Vicco.

Desde el programa radiofónico han querido aprovechar este momento para destacar la originalidad de su propuesta radiofónica, diferente e innovadora, en la que se preocupan por las tendencias actuales, mezclando música y humor para construir cada día su propio universo, de forma natural y "muy canalla", como lo define Eva Soriano.

El programa, que ha vivido un considerable aumento de audiencia, es el primer morning show que apuesta por el humor, marcando así la diferencia con respecto a otros matinales.

Cuerpos especiales cuenta con muy buena cabida en la calle, algo que se ha trasladado también a las redes sociales, y su franja horaria de emisión les ha permitido acercarse a un amplio público, como explica la cómica: "El alcance que tiene la radio no lo tienen otro tipo de plataformas o canales. El público no tiene nada que ver con otros programas que se dirigen a un nicho, que se dan en una franja muy concreta".

Y esa capacidad de crear su propia atmósfera, que gira en torno al humor, la han logrado construir no solo gracias a sus presentadores y colaboradores, sino a todo el equipo que hay detrás. Eva Soriano ha recalcado que la clave está en lo "disfuncionales" que son todos. "Es un sitio que ha dado cobijo a una serie de mentes que en otro lugar no tendrían cabida", ha añadido la copresentadora.

LalaChus, colaboradora del espacio, ha asegurado que es un programa en el que "dan una libertad que no dan en otro sitio". Por su parte, Nacho García ha destacado que lo importante para este programa es "estar siempre arriba". "No estamos acostumbrados a estar desde primera hora de la mañana activos y lo que me pregunta todo el mundo es cómo hacemos para estar de buen humor, que se nos entienda y estar con ganas", ha añadido.

Eva Soriano ha desvelado que su mayor aprendizaje durante este tiempo trabajando en la radio ha sido "la agilidad mental que te da hacer un diario durante cuatro horas todos los días" y ha asegurado que este medio "es la mejor escuela para un cómico".

Son muchos los artistas que han pasado por Cuerpos especiales, pero para Eva Soriano sería un sueño contar con Chayanne en alguno de sus programas. "Es una persona que todos tenemos muchas ganas de que venga porque forma parte de nuestro imaginario infantil", ha expresado Soriano con humor.

La cómica ha añadido que, a la hora de elegir a un artista para ser entrevistado, "no es cuestión de malos o buenos personajes, sino de la predisposición con la que venga". "Yo no le cerraría las puertas a nadie, creo que una conversación se puede tener con cualquiera", ha declarado Eva Soriano.