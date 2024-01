Cuando rodaron la película Corazones de acero, Fury en su versión original, se cuenta que gran parte del reparto y del equipo se quejó de que Shia LaBeouf no se quería duchar para meterse, nunca mejor dicho, en la piel de su personaje. Pero que al final entre Brad Pitt y los demás le convencieron. Sin embargo, parece al oscarizado intérprete, si recordaba sus años antes de la fama, no le debía importar demasiado eso de que alguien cercano no se lavara.

Jason Priestley, quien también consiguió notoriedad gracias a su papel como Brandon Walsh en la serie Sensación de vivir, ha concedido una entrevista este martes al programa Live with Kelly and Mark en el que ha hablado del tiempo que él y el exmarido de Angelina Jolie compartieron piso cuando estaban comenzando sus carreras.

Priestley ha comentado que estuvieron un tiempo siendo roommates, junto con alguien más de quien no dio el nombre, en un piso en una "zona de mierda de Los Ángeles". Y, en esa convivencia, a veces hacían juegos entre ellos, siendo uno de los más habituales un concurso del todo antihigiénico.

Según explicó el intérprete canadiense de 54 años, entre los compañeros de piso solían jugar con cierta asiduidad para ver quién de ellos era el que podía pasar más tiempo sin bañarse. Y, en sus palabras, resulta que siempre ganaba la misma persona: Brad Pitt.

Aunque no ha dado cifras de días que pudo estar sin lavarse, Priestley ha afirmado que era Brad quien normalmente arrasaba en dicha competición. Eso sí, Jason está convencido de que a Pitt ya no le gustan ese tipo de juegos, dado que se ha vuelto alguien tremendamente conocido, si bien entre risas ha añadido que no puede confirmarlo al cien por cien.

Además, ha detallado que tampoco compartieron piso durante demasiado tiempo, dado que sus días juntos en el pequeño apartamento fue a principios de la década de los noventa, justo antes de que ambos saltasen a la fama con sus papeles en la exitosa y longeva serie por parte de Jason y Pitt con su papel en Thelma y Louise.