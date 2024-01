Las razones por las que la relación entre Ana Obregón y Alessandro Lecquio está peor que nunca

Ana Obregón y Alessando Lecquio estuvieron juntos apenas tres años, de 1991 a 1994. Él dejó a su primera mujer, Antonia Dell´Atte por Ana. Y Ana lo dejó a él tras descubrir una infidelidad, según consta en la hemeroteca de la época.

En 1993 nació Aless, su hijo, y la persona que los unió siempre, hasta su enfermedad y muerte, en 2020. Ana no volvió a casarse, aunque sí tuvo diversos amores. Él se casó con la periodista María Palacios, con quien lleva veinte años y tuvo a su tercera hija, Ginebra, de 7 años.

A pesar de que cada uno rehizo su vida por separado, Ana y el conde siempre mantuvieron un trato cordial, intensificado durante la enfermedad de su hijo, que los unió en el dolor.

Ana Obregón, en la prsentación del libro de su hijo. Europa Press

Sin embargo, hace menos de un año, Ana anunció por sorpresa que se había convertido en abuela de una niña por gestación subrogada en Miami, con el material genético de su hijo, quien le habría pedido que cumpliera con su deseo de ser padre antes de morir.

Ana dijo en su momento que el abuelo de la niña, el conde Lecquio, estaba al corriente del proceso, aunque la pequeña Ana Sandra tiene casi diez meses y todavía no conoce a su abuelo.

A pesar de los reiterados llamamientos de Ana para que Lecquio conozca a Ana Sandra, él ha ido retrasando este momento y ha ido matizando los presuntos deseos de su hijo fallecido. También este, según contó su madre, comenzó a escribir un libro, El chico de las musarañas, que ella terminó .

Tampoco Lecquio ha participado de esta publicación, ni siquiera se sabe si lo ha leído, aunque sí manifestó que a su hijo no le gustaba que se hablara de él públicamente. Con el libro y la llegada de su nieta comenzaron los desajustes de su trato.

La no asistencia de Lecquio al bautizo de la niña, el pasado diciembre, abundó en la distancia entre Ana y su exnovio. Pero ha sido el tema de la fundación creada bajo la memoria de Aless con la finalidad de recaudar dinero contra el cáncer, lo que parece haber dinamitado completamente sus relaciones.

Hace unas semanas trascendió que Ana no había depositado en la fundación todo el dinero que dijo recaudar para la misma: sus exclusivas (lleva cuatro) y los derechos del libro, editado por Harper Collins. Ana reaccionó furiosa, aunque no negó toda la información. "He donado algunas exclusivas, no todas porque ahora tengo una boca que alimentar", dijo en Espejo Público.

Y explicó que los derechos del libro no se obtendrían hasta finalizar el ejercicio fiscal, en marzo de 2024.

Muy molesto porque la labor de la fundación de su hijo se vea enturbiada por esta polémica, el italiano ha desvinculado el trabajo solidario que realiza de las razones de su exnovia. "Las cuentas de la fundación están más que claras. Los fondos, que ascienden a unos 4 millones de euros, proceden de una donación que en su día gestionó un queridísimo amigo mío", ha explicado él en Vamos a ver, donde colabora.

"No confundáis a la fundación con Ana Obregón: son dos cosas completamente distintas. Las cuentas de Ana son de Ana y a mí no me interesan para nada y las cuentas de la fundación son las de la fundación y están más que claras".

Se refiere Lecquio a alguna donación que Ana ha hecho de objetos subastados que pertencían a su familia, como un bolso de Chanel de su madre. "Ella adquirió el compromiso, que no la obligación, de donar a la fundación sus exclusivas, pero eso no tiene que ver con la fundación".